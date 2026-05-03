Schwerer Verkehrsunfall auf der B66 bei Straden – Vier Verletzte

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B66 in der Nähe von Straden, Steiermark, führte am Samstagabend zu vier Verletzten. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße war vorübergehend gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B66 in der Nähe von Straden , Steiermark , wurden am Samstagabend, dem 2. Mai 2026, insgesamt vier Personen verletzt.

Der Unfall, an dem drei Fahrzeuge beteiligt waren, führte zu einer vorübergehenden vollständigen Sperrung der Straße. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, jedoch lässt sich der Ablauf anhand von ersten Erkenntnissen rekonstruieren. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:00 Uhr. Ein 17-jähriger Fahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark befand sich mit seinem 24-jährigen Beifahrer in einem Kleinbus und war in Richtung Hof bei Straden unterwegs.

Beim Abbiegen nach links in eine Gemeindestraße kam der junge Fahrer offenbar zum Stehen. Ein nachfolgender 18-jähriger Autofahrer aus derselben Region, der mit drei weiteren Insassen besetzt war, bemerkte das stehende Fahrzeug vermutlich zu spät. Trotz eines Ausweichmanövers prallte er mit seinem Wagen in das Heck des Kleinbusses. Dieser erste Zusammenstoß führte jedoch noch nicht zum Ende der Kette unglücklicher Ereignisse.

Kurz darauf kam es zu einem weiteren, folgenschweren Zusammenstoß. Ein 32-jähriger Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark war mit seiner 30-jährigen Ehefrau und ihren beiden kleinen Kindern auf dem Weg von Hof bei Straden in Richtung Radochen. Auch er versuchte, dem entgegenkommenden Fahrzeug des 18-jährigen Fahrers auszuweichen, konnte dies aber aufgrund der ungünstigen Situation nicht mehr rechtzeitig schaffen. Es kam zu einer Kollision, die den Unfallort in ein Trümmerfeld verwandelte.

Die Wucht der Zusammenstöße führte zu erheblichen Beschädigungen an allen beteiligten Fahrzeugen. Von den insgesamt zehn Personen, die in die Unfälle involviert waren, erlitten der 18-jährige Fahrer und seine drei Mitfahrer im Alter von 16 bis 19 Jahren Verletzungen. Das Ausmaß der Verletzungen ist derzeit noch nicht vollständig geklärt. Das Rote Kreuz brachte drei der Verletzten zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Oststeiermark nach Feldbach.

Ein 19-jähriger Beifahrer wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber C12 in das Krankenhaus nach Wagna geflogen, wo er intensivmedizinisch versorgt wird. Die restlichen Insassen, darunter auch die Familie mit den kleinen Kindern, blieben glücklicherweise unverletzt, erlitten jedoch einen erheblichen Schock. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufgrund der Trümmer und der notwendigen medizinischen Versorgung der Verletzten langwierig. Die B66 war im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden in beide Richtungen vollständig gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Es wird geprüft, ob überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung oder andere Faktoren zu dem Unfall geführt haben. Die Sperrung der B66 wurde aufgehoben, nachdem die Unfallstelle von den Einsatzkräften freigeräumt und die Fahrbahn gereinigt worden war. Der entstandene Sachschaden wird auf einen hohen Betrag geschätzt





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