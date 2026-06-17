Schwerer Verkehrsunfall auf der A8: Fahrzeug überschlägt sich und landet im Bachbett

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 Innkreisautobahn bei Murau West hat sich ein Pkw mehrfach überschlagen und ist in einem Bachbett zum Stehen gekommen. Der Fahrer konnte gerettet und mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle und verhinderten eine Umweltverschmutzung.

Die Freiwilligen Feuerwehren Ort im Innkreis und Antiesenhofen wurden am Mittwoch, den 17. Juni 2026, gegen 16:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 Innkreisautobahn alarmiert.

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Voralpenkreuz nahe dem Rastplatz Murau West. Ein Personenkraftwagen war aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, geriet ins Bankett, hob ab und wurde etwa 50 Meter durch die Luft geschleudert. Im anschließenden abschüssigen Gelände überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam schließlich in einem Bachbett zum Stehen. Der Fahrer war beim Eintreffen der Rettungskräfte im Fahrzeug eingeklemmt, konnte jedoch schnell und ohne den Einsatz schwerer technischer Geräte befreit werden.

Er zeigte Vitalzeichen, wurde vom Rettungsdienst und einem Notarzt medizinisch versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und unterstützten die Rettungs- und Bergemaßnahmen. Aus dem Unfallwagen austretende Betriebsstoffe wurden gebunden und aufgefangen, wodurch eine Verunreinigung des angrenzenden Gewässers verhindert werden konnte. Die Bergung des schwer beschädigten Fahrzeugs übernahm die Abschleppdienst Reich GmbH.

Während der Bergungsarbeiten war die A8 für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar. Die Verkehrssicherung wurde gemeinsam von der ASFINAG, der Polizei und der Feuerwehr Ort im Innkreis durchgeführt. Nach Abschluss aller Maßnahmen konnten die Einsatzkräfte abrücken





FireWorldAT / 🏆 17. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Verkehrsunfall A8 Innkreisautobahn Feuerwehreinsatz Fahrzeugbergung Rettungshubschrauber

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schwerer Verkehrsunfall in der Wildschönau: Zwei Personen verletztEin schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Wildschönau in Tirol. Zwei Personen wurden verletzt. Der Lenker eines Klein-Lkw stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Read more »

Schwerer Verkehrsunfall auf der Grindelstraße in Lustenau: Pkw kollidiert mit Lkw, Fahrer schwer verletztEin Pkw gerät auf der Grindelstraße in Lustenau auf die Gegenfahrbahn und stößt frontal mit einem Lkw zusammen. Der 67-jährige Pkw-Fahrer wird schwer verletzt, der Lkw-Fahrer bleibt unverletzt. Die Straße ist für mehrere Stunden gesperrt.

Read more »

Personenrettung in Altm�nster: Motorradlenker nach Sturz aus Bachbett der Aurach gerettetALTM�NSTER. In Altm�nster (Bezirk Gmunden) ist am Dienstagvormittag ein Motorradlenker bei einem Sturz mitsamt seinem Motorrad in die Aurach gest�rzt. Er wurde schwer verletzt.

Read more »

Schwerer Verkehrsunfall in Lichtenberg: Rettungskräfte im EinsatzBei einem schweren Verkehrsunfall in Lichtenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stießen zwei Pkw zusammen. Ein 52-jähriger Lenker wurde verletzt und ins Linzer Unfallkrankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere einen unbekannten Traktorlenker, der nicht in den Unfall involviert war.

Read more »