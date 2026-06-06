Schwerer Verkehrsunfall auf der A2 mit drei Lkws bei Lehrte

Ein Verkehrsunfall mit drei Sattelzügen auf der A2 bei Lehrte forderte einen Verletzten. Die Feuerwehr musste aufgrund einer Baustelle kreative Wege für die Anfahrt finden.

Am 5. Juni 2026 ereignete sich gegen 19:07 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin, kurz vor der Anschlussstelle Hämelerwald in einem Baustelle nbereich.

Die Ortsfeuerwehren Lehrte, Hämelerwald und Ahlten wurden alarmiert, da zunächst von mehreren verletzten und möglicherweise eingeklemmten Personen ausgegangen werden musste. Die Anfahrt zur Einsatzstelle gestaltete sich schwierig, denn durch die vorhandene Baustellenführung war keine Rettungsgasse gebildet worden. Daher musste die Feuerwehr alternative Zufahrtswege nutzen. Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Ahlten demontierten Teile der Baustellenabsicherung, um dem Rettungsdienst die Anfahrt zur Unfallstelle zu ermöglichen und eine Durchfahrt für einen Rettungswagen zu schaffen.

Nach der Lageerkundung stellte sich die Situation wie folgt dar: Drei Sattelzüge waren auf dem rechten Fahrstreifen miteinander kollidiert, glücklicherweise war keine Person eingeklemmt. Die Fahrerin des vordersten Lkw blieb unverletzt. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des letzten Sattelzuges wurde mittelschwer verletzt.

Die Feuerwehr unterstützte den Rettungsdienst bei der patientengerechten Rettung des verletzten Fahrers aus seinem Führerhaus. Nach Übergabe an den Rettungsdienst wurde der Fahrer bodengebunden in ein Krankenhaus transportiert. An allen drei Lastkraftwagen entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt waren 32 Einsatzkräfte der drei Ortsfeuerwehren im Einsatz.

Zudem waren der Stadtbrandmeister, der stellvertretende Stadtbrandmeister, der Rettungsdienst, ein Notarzt, der Rettungshubschrauber Christoph 4 sowie die Polizei vor Ort. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben





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