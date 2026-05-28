Schwerer Verkehrsunfall auf der A2: Frauen nach Kollision eingeklemmt

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Südautobahn A2 bei Wiener Neustadt sind drei Frauen in einem Pkw eingeklemmt und von der Feuerwehr gerettet worden. Insgesamt wurden acht Personen verletzt, vier davon mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der Abendverkehr war massiv beeinträchtigt.

Mehrere Fahrzeuge kollidierten im Donnerstagabendverkehr auf der Südautobahn (A2) in Fahrtrichtung Graz. Ein Pkw und zwei Kleintransporter waren in den Unfall verwickelt. Drei Frauen wurden dabei im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Der Abendverkehr kam zeitweise nur schleppend voran. Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt wurde kurz nach 18 Uhr zu einem gemeldeten schweren Verkehrsunfall auf die A2 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte zeigte sich ein komplexes Unfallgeschehen: Neben einem beschädigten Lieferwagen standen ein stark deformierter Skoda mit tschechischem Kennzeichen sowie ein weiterer Kleintransporter, der einige Meter vor der eigentlichen Unfallstelle zum Stillstand gekommen war. Der Lenker des Pkw konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen.

Drei Frauen im Wagen waren jedoch eingeklemmt. Sie mussten mit mehreren hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug befreit werden. Während der aufwendigen Rettungsarbeiten wurden die Verletzten von einem Notarzt sowie mehreren Teams des Roten Kreuzes versorgt. Der ebenfalls alarmierte Notarzthubschrauber Christophorus 3 kam letztlich nicht zum Einsatz.

Insgesamt waren acht Personen von dem Unfall betroffen. Vier von ihnen konnten nach der Erstversorgung in häusliche Pflege entlassen werden. Vier weitere Verletzte wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Landeskliniken Wiener Neustadt und Baden gebracht. Nach Abschluss der Menschenrettung und der Freigabe durch die Autobahnpolizei übernahm die Feuerwehr die Bergung der Unfallfahrzeuge. Alle beteiligten Fahrzeuge wurden von der Autobahn entfernt und gesichert abgestellt





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