Schwerer Verkehrsunfall auf B467 bei Tettnang fordert acht Verletzte

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B467 bei Tettnang wurden am Samstagnachmittag acht Menschen verletzt. Während ein Auto von einer Nebenstraße auf die Bundesstraße einbog, kollidierte es mit einem entgegenkommenden Skoda. Die Insassen des Skoda, darunter zwei Kinder, erlitten leichte Verletzungen. Aufgrund der zunächst unklaren Lage wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B467 bei Tettnang sind am Samstagnachmittag acht Personen verletzt worden. Auf der B467 bei Tettnang hat sich am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen ereignet.

Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer eines BYD mit Ravensburger Kennzeichen von der Seestraße (L333) nach links auf die B467 in Fahrtrichtung Kressbronn einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Skoda Octavia mit Schweizer Zulassung, der auf der B467 von Kressbronn in Richtung Ravensburg unterwegs war. Der Skoda prallte mit der Frontseite gegen die linke Fahrzeugseite des BYD. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden alle vier Insassen des Skoda verletzt.

Der 32-jährige Lenker, seine 34-jährige Beifahrerin sowie die beiden Kinder im Alter von einem und drei Jahren erlitten nach aktuellem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Da die erste Notrufmeldung von insgesamt acht verletzten Personen ausgegangen war, rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Im Einsatz standen drei Fahrzeuge der Feuerwehr, zehn Rettungswagen, drei Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber.

Die Polizei war mit drei Streifenbesatzungen vor Ort und übernahm die Unfallaufnahme sowie die Verkehrsregelung





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Verkehrsunfall B467 Tettnang Verletzte Rettungseinsatz

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