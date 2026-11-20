Bei einem Frontalzusammenstoß auf der L113 bei Grafenwörth kamen am 19. November 2026 Feuerwehrleute von Jettendorf und Grafenwörth zum Einsatz. Der Verletzte wurde geborgen.

Am 19. November 2026 sorgten schwerwiegende Umstände auf der Landesstraße L113 im niederösterreichischen Raum um Grafenwörth für einen koordinierten Großeinsatz der lokalen Sicherheitskräfte. Die Freiwilige Feuerwehr Grafenwörth und die Feuerwehren aus Jettendorf rückten gemeinsam aus, um nach einem schwerwiegenden Verkehrsunfall eine verletzte Person aus einem Pkw zu bergen. Der Vorfall begann mit einem frontalartigen Zusammenstoß zwischen einem privaten PKW und einer großen, selbstfahrenden Arbeitsmaschine, was die sofortige Reaktion der Rettungskette erforderte.

Unfallhergang und unmittelbare Rettung

Bei Eintreffen der Feuerwehren hatte der Rettungsdienst die medizinische Versorgung der betroffenen Person bereits aufgenommen, während der Notarzthubschrauber im Anflug auf den Einsatzort war. Die Kräfte der Feuerwehr Grafenwörth sicherten die Unfallstelle ab und hielten eng mit dem eingetroffenen Rettungsdienst Rücksprache, um eine sichere und effektive Bergung zu gewährleisten. Zum Glück war die verletzte Person nicht im Fahrzeug eingeklemmt, sodass das schwere Gerät im HLFA3 verbleiben konnte.

Also read Zwei Schwerverletzte nach Pkw-Unfall in St. Oswald bei Haslach

In enger Koordination mit dem Notarzt halfen die Feuerwehrleute dabei, die verletzte Person vorsichtig aus dem Fahrzeug zu holen und in ein darauf wartendes Rettungsfahrzeug zu verladen. Diese präzise Abstimmung zwischen den verschiedenen Einsatzkräften war entscheidend, um weiteren Verletzungen vorzubeugen und die medizinische Versorgung sicherzustellen, bevor die weitere Aufräumphase begann.

Aufräumarbeiten und Fahrzeugbergung

Nach der Freigabe der Unfallstelle durch die Polizei konnten die technischen Aufräumarbeiten beginnen. Die Feuerwehr Grafenwörth übernahm die Aufgabe, den beschädigten PKW per Kran des Wechselladefahrzeuges zu verladen und zu einem sicheren Abstellplatz zu bringen. Dies war notwendig, um die Durchfahrtssicherheit auf der L113 wiederherzustellen und mögliche sekundäre Unfälle zu vermeiden.

Advertisement

Zusätzlich reinigten die Einsatzkräfte die Unfallstelle von Trümmern und Betriebsmitteln, die bei der Kollision entstanden waren. Die gründliche Säuberung der Fahrbahn war eine wesentliche Maßnahme, um die Sicherheit für den nachfolgenden Verkehr zu gewährleisten und die Unfallstelle vollständig zu räumen, bevor die Einsatzbereitschaft gemeldet wurde.

Koordinierter Einsatz im Bezirk

Der Vorfall demonstrierte die hohe Effizienz und das gute Zusammenspiel der lokalen Feuerwehrkräfte in Grafenwörth und Jettendorf. Beide Einheiten agierten nahtlos miteinander, um die Situation unter Kontrolle zu bringen und die betroffenen Personen bestmöglich zu versorgen. Der Einsatz zeigte auch die Bedeutung einer schnellen Koordination mit dem Rettungsdienst und der Polizei.

Die Feuerwehr Grafenwörth ist weiterhin rund um die Uhr im Einsatz, um die Bevölkerung in Notfällen zu schützen. Solche Vorfälle unterstreichen die Notwendigkeit von regelmäßigen Schulungen und Übungen, um auch in komplexen Szenarien wie diesem Handlungssicherheit zu bewahren. Die Einsatzkräfte können auf die erfolgreiche Bewältigung dieses Vorfalls zurückblicken.