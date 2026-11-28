Am 27. November 2026 verunglückte eine 76-Jährige in Zug schwer, als ihr Auto die Schranke des Parkhauses Casino durchbrach. Zwei Insassen wurden verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 27. November 2026 gegen 08:45 Uhr in der Stadt Zug. Eine 76-jährige Autofahrerin durchbrach mit ihrem Fahrzeug die Einfahrtsschranke des Parkhauses Casino an der Zugerbergstraße. Das Auto prallte anschließend mit hoher Wucht gegen eine Wand im Inneren der Garage. Der Unfall forderte zwei verletzte Insassen und führte zu erheblichen Sachschäden am Fahrzeug und am Parkhaus.

Unfallhergang und Rettungseinsatz

Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug der Seniorin wurde von der Stützpunktfeuerwehr Zug (FFZ) und dem Rettungsdienst Zug koordiniert. Nach dem Aufprall waren zwei der Insassen im Wagen eingeklemmt und konnten nicht aussteigen. Angehörige der FFZ hatten die Aufgabe, die beiden Personen aus dem eingeklemmten Zustand zu befreien. Die 76-jährige Lenkerin hingegen konnte das Fahrzeug nach dem Aufprall selbstständig verlassen. Sie wurde zur medizinischen Kontrolle ins Spital transportiert, erlitt jedoch keine körperlichen Verletzungen.

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Verletzungen der Insassen und Drogentest

Die beiden weiteren Insassen, eine 68-jährige Frau und ein 72-jähriger Mann, erlitten bei dem Zusammenstoß erhebliche Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst Zug notfallmedizinisch versorgt und anschließend ins Spital gebracht, um die Folgen des Unfalls ärztlich behandeln zu lassen. Gegen die Fahrerin der 76-Jährigen wurde am Unfallort ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis fiel negativ aus, womit eine alkoholbedingte Fahruntüchtigkeit zunächst ausgeschlossen werden konnte.

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Sachschaden und Sperrung der Infrastruktur

Der materielle Schaden am Unfallfahrzeug wird als Totalschaden eingestuft. Das Fahrzeug ist somit unrepairable und muss abgeschleppt werden. Zusätzlich wurde die Einfahrtsschranke des Parkhauses Casino beschädigt. Die gesamte Schadenhöhe ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht beziffert worden. Aufgrund der Beschädigungen am Parkhaus und der Unfallaufklärung musste die gesamte Anlage für mehrere Stunden gesperrt werden. Dies führte zu erheblichen Einschränkungen für die Nutzer der Parkanlage.

Ermittlungen und beteiligte Behörden

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch die zuständige Behörde. Am Einsatzort waren zahlreiche Hilfskräfte im Einsatz. Neben dem Rettungsdienst Zug, der mehrere Rettungswagen und einen Notarzt entsandte, waren Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug tätig. Auch die Zuger Polizei sicherte den Unfallort ab. Ein privates Abschleppunternehmen war ebenfalls vor Ort, um das Wrack des Fahrzeugs zu bergen. Die Behörden werden nun die Umstände des Vorfalls an der Zugerbergstraße weiter aufklären.