Schwerer Unfall in Wels-Schafwiesen: Drei Verletzte

Ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Mitterhoferstraße und Mühlstraße in Wels-Schafwiesen forderte am Samstagabend drei teils schwerverletzte Personen. Umfangreiche Aufräumarbeiten waren notwendig.

Am Samstagabend ereignete sich in Wels - Schafwiesen ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Mitterhoferstraße und Mühlstraße , der drei Personen teils schwer verletzte. Der Vorfall führte zu einem umfangreichen Einsatz von Rettung skräften, darunter zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, die Feuerwehr Wels und die Polizei .

Die genauen Umstände der Kollision zwischen den beiden Personenkraftwagen sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Der Zusammenstoß ereignete sich im Kreuzungsbereich, und beide beteiligten Fahrzeuge erlitten erhebliche Schäden. Die Feuerwehr wurde umgehend zur Unfallstelle alarmiert, um nicht nur bei der Bergung der Verletzten zu assistieren, sondern auch die Aufräumarbeiten nach dem Unfall zu übernehmen. Die Rettungskräfte leisteten vor Ort die notwendige Erstversorgung der Verletzten, bevor diese zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert wurden.

Die Feuerwehr unterstützte zudem bei der sicheren Bergung der beschädigten Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn von Trümmerteilen. Ein Abschleppunternehmen wurde hinzugezogen, um die nicht mehr fahrtüchtigen Fahrzeuge abzutransportieren. Die Mitterhoferstraße musste im Bereich zwischen der Etrichstraße und der Zeppelinstraße für etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten zu ermöglichen. Diese Sperre führte zu Verkehrsbehinderungen in der Umgebung, die jedoch durch die Einsatzkräfte so gering wie möglich gehalten wurden.

Die Polizei führte vor Ort die notwendigen Ermittlungen durch, um die Unfallursache zu klären und die Schuldfrage zu bestimmen. Dabei wurden auch Zeugenaussagen aufgenommen und Spuren gesichert. Die Situation vor Ort war aufgrund der Schwere der Verletzungen und des Umfangs der Schäden zunächst angespannt. Die Einsatzkräfte arbeiteten jedoch Hand in Hand, um die Verletzten schnellstmöglich zu versorgen und die Unfallstelle zu sichern.

Die Koordination der verschiedenen Einsatzkräfte erfolgte durch die Leitstelle, die einen reibungslosen Ablauf gewährleisten konnte. Die Sperre der Mitterhoferstraße wurde aufgehoben, sobald die Unfallstelle vollständig geräumt und die Fahrbahn wieder befahrbar war. Die Polizei bittet um Verständnis für die entstandenen Verkehrsbehinderungen und weist darauf hin, dass die Aufklärung der Unfallursache oberste Priorität hat. Es ist wichtig, dass alle Verkehrsteilnehmer die Verkehrsregeln beachten und sich verantwortungsbewusst im Straßenverkehr verhalten, um Unfälle zu vermeiden.

Die genauen Details zum Unfallhergang werden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen bekannt gegeben. Die Verletzten werden weiterhin medizinisch betreut, und es bleibt zu hoffen, dass sie sich schnellstmöglich von ihren Verletzungen erholen können. Die Feuerwehr Wels bedankt sich bei allen beteiligten Einsatzkräften für die professionelle Zusammenarbeit und die schnelle Reaktion. Die Bevölkerung wird gebeten, weiterhin vorsichtig im Straßenverkehr zu sein und auf mögliche Gefahren zu achten. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität





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