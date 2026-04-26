Schwerer Unfall in Wels: Drei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Ein schwerer Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Mitterhoferstraße/Mühlstraße in Wels forderte am Samstagabend drei Verletzte. Ein 57-jähriger Welser und eine 20-jährige Frau wurden schwer verletzt, ein 19-jähriger Welser erlitt leichte Verletzungen.

Am Samstagabend kam es im Wels er Stadtteil Schafwiesen zu einem schweren Verkehr sunfall, der einen massiven Einsatz von Rettungskräfte n erforderlich machte. Im Kreuzungsbereich der Mitterhoferstraße und der Mühlstraße kollidierten zwei Pkw frontal miteinander.

Die Feuerwehr Wels, die Polizei Wels sowie zwei Notarzteinsatzfahrzeuge waren vor Ort, um die Verletzten zu versorgen und die Unfallstelle abzusichern. Der Unfall ereignete sich, als ein 57-jähriger Welser mit seinem Fahrzeug auf der Mitterhoferstraße in nördlicher Richtung fuhr. Zeitgleich wollte ein 19-jähriger Welser, der auf der Mühlstraße von Osten herkam, nach links in die Mitterhoferstraße einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei übersah der junge Fahrer beim Abbiegevorgang das herannahende Fahrzeug des 57-Jährigen.

Es kam zu einem Zusammenstoß im rechten Winkel, der erhebliche Schäden an beiden Fahrzeugen verursachte. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass eine umfangreiche Rettungsaktion notwendig wurde. Der 57-jährige Fahrer des ersten Fahrzeugs erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde umgehend von den Rettungskräften versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Klinikum Wels transportiert, wo er intensivmedizinisch behandelt wird.

Auch die 20-jährige Beifahrerin des 19-jährigen Fahrers wurde schwer verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum für Kinder und Jugendliche Linz (UKH Linz) geflogen, da dort spezialisierte medizinische Versorgung für ihre Verletzungen verfügbar ist. Der 19-jährige Fahrer selbst zog sich leichte Verletzungen zu und wurde ebenfalls in das Klinikum Wels eingeliefert.

Die genauen Umstände des Unfalls, insbesondere die Ursache, warum der junge Fahrer das andere Fahrzeug übersehen haben könnte, werden nun von der Polizei Wels im Rahmen der Ermittlungen untersucht. Es werden Zeugenaussagen entgegengenommen und die Unfallstelle detailliert dokumentiert. Die Bergung der beschädigten Fahrzeuge gestaltete sich aufgrund der Schwere des Unfalls und der Trümmerteile schwierig und erforderte den Einsatz von Spezialgerät der Feuerwehr. Die Kreuzung Mitterhoferstraße/Mühlstraße war während der Bergungs- und Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im umliegenden Bereich. Die Polizei leitete den Verkehr um und bat die Verkehrsteilnehmer um Geduld und Verständnis. Die Sperre dauerte mehrere Stunden, bis die Unfallstelle vollständig geräumt und die Fahrbahn wieder befahrbar war. Die Ermittlungen zur Unfallursache werden fortgesetzt.

Die Polizei Wels bittet um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Insbesondere werden Personen gesucht, die kurz vor dem Unfall Auffälligkeiten im Verhalten der beteiligten Fahrer festgestellt haben. Der Unfall dient als mahnende Erinnerung an die Bedeutung aufmerksamen Fahrens und die Einhaltung der Verkehrsregeln, insbesondere beim Abbiegen. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hängt von gegenseitiger Rücksichtnahme und vorausschauendem Handeln ab.

Die Polizei Wels wird in den kommenden Tagen weitere Informationen zum Unfallhergang und zum Gesundheitszustand der Verletzten veröffentlichen





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