Bei einem schweren Verkehrsunfall am Donnerstag in Tirol wurden zwei Personen verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahlverdachts und sucht nach einem dritten Insassen des Pkw.

Am Donnerstagfrüh ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Verbindungsstraße zwischen Wacht und Landl im Bundesland Tirol, der die zuständigen Einsatzkräfte vor Ort schnell mobilisierte. Die Polizei Tirol bestätigt, dass bei dem Zusammenstoß zwei Personen verletzt wurden und aktuell eine Suchaktion nach einer mutmaßlichen dritten Person läuft, die laut Zeugenaussagen das Fahrzeug gesteuert haben soll. Dieser Umstand wirft zusätzliche Fragen zur Identität der am Steuer sitzenden Person auf und hat die Ermittlungen erheblich komplexer gemacht.

Kurvensturz und Zerstörung der Leitschiene

Die ersten Informationen von der Unfallstelle deuten darauf hin, dass der beteiligte Pkw im Bereich von Wacht in einer Linkskurve die Kontrolle verlor und gegen die Leitplanke prallte. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass die Leitschiene vollständig aus ihrer Verankerung gerissen wurde. Durch diese massive Zerstörung der Infrastruktur entstanden nicht nur Schäden am Fahrzeug, sondern auch erhebliche Schäden an der Straßeninfrastruktur, die die Unfallstelle zu einer gefährlichen Zone macht.

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Unbekannter Fahrer und Diebstahlverdacht

Laut den ersten Angaben der beiden am Unfallort angetroffenen Insassen soll eine dritte Person am Steuer des Unfallwagens gesessen haben, was dazu führte, dass die Einsatzkräfte sofort begannen, die unmittelbare Umgebung nach dieser fehlenden Person abzusuchen. Parallel dazu bestehen aufgrund der Herkunft des Fahrzeugs erste Verdachtsmomente, dass der Pkw zuvor gestohlen worden sein könnte, was die Ermittlungsbehörden zu einem intensiven Fahrzeugabgleich zwingt. Diese Hypothese wird durch weitere Ungereimtheiten am Wagen gestützt, die bei einer genaueren Inspektion auffielen.

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Falsche Kennzeichen und Umweltplakette

Neben der Frage der Fahrzeugherkunft gibt es auch bei den montierten Kennzeichen erhebliche Ungereimtheiten, die ersten Hinweisen zufolge könnten diese gestohlen oder gefälscht worden sein. Zudem befand sich auf der Umweltplakette des Wagens ein "M"-Kürzel, was weitere Zweifel an der Legalität der Papiere und der Identität des Fahrers weckt. Diese Details sind für die Polizei wichtig, um die Spur des gestohlenen Wagens zurückzuverfolgen und die Echtheit der Dokumentenlage zu klären.

Aktueller Stand der Ermittlungen

Bisher liegt keine offizielle Stellungnahme der Polizei vor, die den genauen Hergang des Unfalls und die Hintergründe detailliert darlegt. Die gesicherten Informationen zu den genauen Motiven und den beteiligten Personen sind noch nicht vollständig aufgearbeitet, da die technischen Auswertungen und das Abhören von Überwachungsmaterial noch laufen. Die Ermittlungen haben sich nun auf drei Kernpunkte konzentriert: die Aufklärung des Unfallhergangs, die Identifikation der am Steuer sitzenden Person und die Klärung, wem das Fahrzeug tatsächlich gehört.