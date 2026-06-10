Schwerer Unfall in Schiedlberg: Mopedauto kollidiert mit PKW - eine Person verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) sind am Mittwochmorgen ein Mopedauto und ein PKW zusammengestoßen. Der Lenker des Mopedautos wurde verletzt, der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Am frühen Mittwochmorgen kam es im Gemeindegebiet von Schiedlberg (Bezirk Steyr-Land) zu einem schweren Verkehrsunfall , bei dem ein Mopedauto und ein PKW kollidierten. Der Zusammenstoß ereignete sich an der Kreuzung der L565 Sierninger Straße, Weichstetten Straße mit der L1365 Matzelsdorfer Straße in der Ortschaft Matzelsdorf.

Aus bisher ungeklärter Ursache prallten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW weggeschleudert und drehte sich, bevor er schließlich auf der Fahrbahn zum Stillstand kam. Das Mopedauto blieb unmittelbar daneben stehen, teilweise auf der Verkehrsinsel. Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert, und drei Feuerwehren aus der Umgebung rückten mit insgesamt rund 30 Einsatzkräften an.

Auch der Rettungsdienst und die Polizei waren vor Ort. Der Lenker des Mopedautos erlitt bei dem Unfall Verletzungen schwereren Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Landeskrankenhaus Steyr gebracht. Der Fahrer des PKW kam glücklicherweise unverletzt davon, stand aber unter dem Eindruck des Geschehens.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, führte die Personenrettung durch und übernahm die Fahrzeuge bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes. Während der Aufräumarbeiten war die L1365 Matzelsdorfer Straße im Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Auf der L565 Sierninger Straße, Weichstetten Straße musste der Verkehr wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden, was zu leichten Verzögerungen führte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Es werden Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben. Die Feuerwehr appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, im Kreuzungsbereich besonders vorsichtig zu fahren und die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anzupassen. Dieser Unfall zeigt erneut, wie schnell es zu schweren Zusammenstößen kommen kann, insbesondere bei Straßen mit unterschiedlichen Prioritäten. Die betroffenen Anwohner wurden durch den lauten Aufprall aufgeschreckt und eilten den Helfern zur Seite.

Die Gemeinde Schiedlberg dankt den Einsatzkräften für ihr schnelles und professionelles Eingreifen. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der verletzte Mopedautolenker befindet sich nach derzeitigem Stand auf dem Weg der Besserung. Die Feuerwehren aus Schiedlberg, Matzelsdorf und Sierning waren im Einsatz.

Sie unterstützten die Rettungskräfte bei der medizinischen Versorgung und stellten den Brandschutz sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme wurden die Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen abtransportiert und die Fahrbahn gereinigt. Die Sperrungen wurden gegen 10 Uhr aufgehoben, der Verkehr fließt wieder normal. Diese Meldung basiert auf Angaben der Einsatzkräfte und der Polizei.

Wir werden Sie über weitere Entwicklungen informieren, sobald neue Erkenntnisse vorliegen. Bleiben Sie sicher unterwegs und achten Sie auf die Verkehrshinweise. In den letzten Jahren hat die Zahl der Unfälle mit Mopedautos zugenommen, weshalb die Behörden zu erhöhter Wachsamkeit aufrufen. Besonders an Kreuzungen sollten alle Verkehrsteilnehmer defensive Fahrweise an den Tag legen.

Der heutige Vorfall in Schiedlberg ist ein mahnendes Beispiel dafür, wie wichtig Rücksichtnahme und Vorsicht im Straßenverkehr sind. Die Einsatzkräfte haben hervorragende Arbeit geleistet und den Verletzten schnell medizinisch versorgt. Wir wünschen eine gute Besserung. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Klärung der Unfallursache beitragen können





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