Ein Auto überschlug sich am Sonntag im Milser Tunnel. Zwei Verletzte wurden geborgen, die A12 wurde zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet.

Zwei Personen wurden am Sonntagnachmittag bei einem schweren Verkehrsunfall im Milser Tunnel schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 22. Juni auf der A12 Inntalautobahn bei Mils im Bundesland Tirol. Die Fahrtrichtung in Richtung Arlberg musste für den Verkehr gesperrt werden, was zu erheblichen Staus führte.

Unfallhergang im Milser Tunnel

Gegen 14.40 Uhr überschlug sich ein Personenkraftwagen im Inneren des Milser Tunnels. Das Fahrzeug fuhr gegen die Betonleitwand an der Seite der Fahrbahn. Die genaue Ursache für den Kontrollverlust des Fahrers ist laut den Ermittlungen der Behörden noch nicht bekannt. Ein möglicher Fahrfehler oder technische Defekte wurden bisher nicht ausgeschlossen.

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Zunächst meldeten erste Informationen der Rettungskräfte, dass eine Person eingeklemmt sein könnte. Diese Meldung konnte später jedoch nicht bestätigt werden. Trotz der fehlenden Einklemmung war der Zustand der Insassen ernst genug, um eine umfassende medizinische Versorgung vor Ort zu veranlassen.

Medizinische Versorgung der Verletzten

Zwei der beteiligten Personen wurden von der Unfallstelle abtransportiert. Die erste verletzte Person erhielt Behandlung am Ort und wurde anschließend ins Krankenhaus Zams gebracht. Dort erfolgte die weitere stationäre Versorgung der Verletzungen.

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Die zweite verletzte Person wurde dringender versorgt. Der Notarzthubschrauber Christophorus 5 wurde für den Transport hinzugezogen. Das Luftfahrzeug flog die Person direkt in die Innsbrucker Klinik. Dieser schnelle Transport sicherte eine optimale fachärztliche Betreuung für den Schwerverletzten.

Auswirkungen auf den Autobahnverkehr

Der schwere Unfall hatte unmittelbare Folgen für den Straßenverkehr in Tirol. Der Tunnel musste in Fahrtrichtung Arlberg komplett gesperrt werden. Durch die Sperrung kam es schnell zu einem langen Stau hinter der Unfallstelle. Autofahrer wurden gebeten, Geduld mit den Verzögerungen zu haben.

Für den Verkehr bestand die Möglichkeit, das Stauende zu umgehen. Die Umleitung erfolgte über die Bundesstraße B171. Fahrer konnten so den verstopften Abschnitt des Tunnels meiden, um ihr Ziel zu erreichen. Die Umleitung entlastete den Hauptverkehrsstrom auf der Autobahn.

Wiederherstellung der Verkehrsfreiheit

Die Einsatzkräfte arbeiteten schnell an der Beseitigung der Unfallfolgen. Kurz nach 16 Uhr war die Unfallstelle vollständig geräumt. Das überschlagene Fahrzeug war geborgen und die Fahrbahn konnte von Trümmern befreit werden. Nach der Bereinigung wurde die Sperrung des Tunnels aufgehoben.

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Der Verkehr wurde wieder freigegeben. Der Regelbetrieb auf der A12 Inntalautobahn konnte in diesem Bereich wieder aufgenommen werden. Die Leitstelle Tirol bestätigte die Aufhebung der Sperre. Die Autobahn ist nun wieder für alle Fahrzeuge in Richtung Arlberg nutzbar.