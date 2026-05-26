Schwerer Unfall bei Tutto Gas in Lignano

Ein Österreicher ist bei einem Balkonsturz in Lignano schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Bereich der Piazza Fontana.

Ein schwerer Unfall hat das Pfingstwochenende in Lignano überschattet. Ein Österreicher stürzte laut Medienberichten von einem Balkon und wurde dabei schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend im Bereich der Piazza Fontana in Lignano .

Der Mann musste nach dem Sturz in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Medienberichten handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten Österreicher. Der Mann ist laut Informationen gelähmt. Die italienischen Behörden haben die österreichische Seite informiert.

Die Umstände des Balkonsturzes sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Es ist unklar, ob der Mann zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war. Die Veranstaltung 'Tutto Gas' zieht jedes Jahr zahlreiche junge Menschen aus Österreich nach Lignano. Während des Wochenendes unterstützten auch österreichische Polizeibeamte die italienischen Behörden vor Ort





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