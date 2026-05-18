Schwerer Unfall auf der Tauernautobahn mit Verletzten

Ein schwerer Unfall ereignisierte sich am Montagmorgen auf der Tauernautobahn, als aufgrund eines heftigen Crashes zwei Personen verletzt wurden. Durch die Wucht des Aufpralls bei dem mit einem Lastwagen kollidierenden Pkw entstand erheblicher Beschädigungsanspruch an dem Unfallfahrzeug. Die Floriani umfassten die Sicherung der Unfallstelle, und zum Glück wurde niemand im Wrack eingeklemmt.

Ein schwerer Unfall ereignisierte sich am Montagmorgen auf der Tauernautobahn . Die Feuerwehr St. Michael wurde gerufen, da aufgrund eines heftigen Crashes zwei Personen verletzt wurden.

Durch die Wucht des Aufpralls bei dem mit einem Lastwagen kollidierenden Pkw entstand erheblicher Beschädigungsan սպruch an dem Unfallfahrzeug. Zunächst hatte das Rote Kreuz die Versorgung der Verletzten abgenommen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte zwar niemand im Wrack eingeklemmt worden sein, glücklicherweise, doch waren die Verletzten für eine längere Zeit nicht mobil gewesen. Die Floriani umfassten die Sicherung der Unfallstelle





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