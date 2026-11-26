Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 26. November 2026 auf der B179 bei Nassereith. Eine Autofahrerin verlor die Kontrolle und stürzte ins Tal. Rettungskräfte versorgten die Verletzte vor Ort.

Am 26. November 2026 gegen 14:20 Uhr kam es auf der Fernpassstraße (B179) in Tirol zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall. Eine 33-jährige afghanische Staatsangehörige verlor bei winterlichen Bedingungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie fuhr vom Fernpass kommend in Richtung Nassereith, als das Auto ins Rutschgeriet und von der Fahrbahn abkam.

Ablauf des Unfalls am Fernpass

Das Fahrzeug geriet nach dem Durchfahren einer Linkskurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern. Am Straßenkilometer 8,780 überquerte der Pkw den rechten Fahrbahnrand. Das Auto stürzte daraufhin etwa acht Meter über steiles Waldgelände ab und blieb schließlich in einer Baumgruppe liegen.

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Die Lenkerin war in der Lage, das Fahrzeug selbstständig zu verlassen. Aufgrund der rutschigen und winterlichen Verhältnisse glitt sie jedoch aus. Sie stürzte rund 150 Meter über das steile Gelände hinab. Die Frau kam schließlich im Bereich eines Baumes zum Liegen.

Rettungskette und Erste Hilfe

Unmittelbar nachfolgende Fahrzeuglenker setzten die Rettungskette in Gang. Sie stiegen an der Unfallstelle aus, um Hilfe zu leisten. Ein Zeuge begab sich zur verletzten Lenkerin am Fuße der Böschung. Er betreute die Frau bis zum Eintreffen der spezialisierten Einsatzkräfte.

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Die Bergrettung Nassereith rückte zur Bergung der Verunglückten aus. Die Retter bargen die Frau aus dem schwierigen Gelände. Anschließend erfolgte die notärztliche Erstversorgung direkt an der Unfallstelle, um den Zustand der Patientin zu stabilisieren.

Einlieferung und aktuelle Situation

Die 33-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Zams eingeliefert. Die genauen Ausmaße der Verletzungen wurden vor Ort noch nicht spezifiziert. Der Gesundheitszustand der Frau wird medizinisch beobachtet und behandelt.

Die Straßenverhältnisse an der Unfallstelle waren zum Zeitpunkt des Geschehens durch starkem Schneefall geprägt. Die Fahrbahn war vollständig schneebedeckt, was die Gefahr eines Kontrollverlusts erheblich erhöhte. Die Verkehrssicherheit auf der B179 war durch die Wetterlage stark beeinträchtigt.

Die Bergrettung Nassereith und die begleitenden Zeugen handelten schnell und entscheidend. Ihr Eingreifen ermöglichte eine schnelle medizinische Versorgung der verletzten Autofahrerin. Der Vorfall verdeutlicht die Gefahren winterlicher Fahrtbedingungen in bergigem Terrain.