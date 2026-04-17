Schwerer Unfall auf der B130: PKW stürzt Böschung hinab in Bachbett

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B130 Nibelungenstraße bei Haibach ob der Donau endete damit, dass ein PKW eine Böschung hinabstürzte und im Bachbett des Freyentalerbachs zum Liegen kam. Keine Personen waren eingeklemmt, der Lenker wurde leicht verletzt. Die Straße war zeitweise gesperrt.

Ein dramatischer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagnachmittag auf der B130 Nibelungenstraße im Gemeindegebiet von Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding. Aus noch ungeklärten Ursachen kollidierten zwei Personenkraftwagen.

Eines der beteiligten Fahrzeuge schleuderte infolge der Kollision über eine bewaldete Böschung und kam schließlich im Bachbett des Freyentalerbachs zum Stillstand. Dieser Bach markiert gleichzeitig die Gemeindegrenze zu St. Agatha im Bezirk Grieskirchen.

Glücklicherweise gab es entgegen erster Meldungen keine eingeklemmten Personen im verunfallten Fahrzeug. Der Lenker dieses PKW zog sich leichte Verletzungen zu, während der Fahrer des zweiten Fahrzeugs unverletzt blieb.

Die alarmierten Feuerwehren trafen schnell am Unfallort ein und sicherten umgehend die Gefahrenstelle ab. Zur aufwendigen Bergung des im Bachbett liegenden Fahrzeugs wurde ein Kranfahrzeug der Feuerwehr nachalarmiert.

Die B130 Nibelungenstraße musste im betroffenen Abschnitt für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise für den Verkehr gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung wurde für den fließenden Verkehr eingerichtet, um längere Staus zu vermeiden.

Die Einsatzkräfte leisteten nach Eintreffen am Unglücksort umgehend Erste Hilfe für die Beteiligten, bis der Rettungsdienst eintraf. Weitere wichtige Aufgaben der Feuerwehr umfassten die Sicherung der Unfallfahrzeuge, die Bindung auslaufender Betriebsflüssigkeiten, um eine Umweltverschmutzung zu verhindern, und die anschließende Bergung des im Bach versunkenen Autos.

Die Entscheidung, den Kran Alkoven nachzualarmieren, unterstrich die Komplexität der Bergungsarbeiten. Die genauen Umstände und die Ursache des Zusammenstoßes werden nun von den zuständigen Behörden ermittelt.

Solche Ereignisse verdeutlichen eindringlich die Notwendigkeit ständiger Aufmerksamkeit und Vorsicht im Straßenverkehr, insbesondere auf Landstraßen mit potenziell tückischen Abschnitten wie Böschungen und Gewässern. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer steht dabei stets im Vordergrund, und die schnelle und professionelle Reaktion der Rettungskräfte ist in solchen Situationen von entscheidender Bedeutung.

Die Sperrung der Straße führte zwar zu Verkehrsbehinderungen, war aber für die Durchführung der notwendigen Maßnahmen unerlässlich.





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