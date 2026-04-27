Schwerer Unfall auf der A23: Reisebus kollidiert im Tunnel

Ein Reisebus ist auf der A23-Abfahrt zum Landstraßer Gürtel mit einem PKW kollidiert und prallte gegen die Tunnelwand. Es gibt Verletzte und massive Verkehrsbehinderungen.

Schwerer Verkehr sunfall auf der A23 -Abfahrt zum Landstraßer Gürtel – Reisebus kollidiert mit PKW und prallt gegen Tunnel wand Am heutigen Tag kam es auf der Abfahrt der A23 zum Landstraßer Gürtel zu einem schweren Verkehr sunfall, der erhebliche Verkehr sbehinderungen verursacht.

In einem Tunnelbereich kollidierte ein Reisebus mit einem Personenkraftwagen (PKW). Nach ersten Erkenntnissen der Einsatzkräfte kam es zunächst zu einem Zusammenstoß zwischen dem Bus und dem PKW. Im weiteren Verlauf prallte der Reisebus mit der Beifahrerseite massiv gegen die Tunnelwand. Die genauen Umstände des Unfalls, insbesondere die Ursache für die Kollision, sind derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Berufsfeuerwehr Wien war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Einsatzmaßnahmen zu koordinieren und die Verletzten zu versorgen. Die Evakuierung der Insassen des Reisebusses gestaltete sich aufgrund der Lage im Tunnel als besonders herausfordernd. Die Feuerwehr musste die 17 Personen, die sich an Bord befanden, über die Fenster des Busses in Sicherheit bringen. Dabei wurde großer Wert auf eine schnelle und sichere Durchführung gelegt, um weitere Verletzungen zu vermeiden.

Ein 47-jähriger Reisender erlitt im Zuge des Unfalls Prellungen und wurde vor Ort notfallmedizinisch versorgt. Auch der 61-jährige Lenker des PKW zog sich Verletzungen zu. Beide Männer wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die übrigen Insassen des Reisebusses wurden vorsorglich von der Berufsrettung von der Autobahn entfernt und medizinisch untersucht.

Derzeit ist die Verkehrslage auf der A23 äußerst angespannt. Beide Fahrspuren im Tunnelbereich mussten aufgrund der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden. Dies führte zu einem kilometerlangen Rückstau, der sich bereits mehrere Kilometer auf die A23 erstreckt. Autofahrer, die in Richtung Landstraßer Gürtel unterwegs sind, werden dringend gebeten, die Abfahrt derzeit unbedingt zu meiden und alternative Routen zu wählen.

Für alle Verkehrsteilnehmer, die auf der A23 unterwegs sind, wird empfohlen, deutlich mehr Zeit für die Fahrt einzuplanen und sich auf mögliche Verzögerungen einzustellen. Die zuständigen Behörden arbeiten mit Hochdruck daran, die Fahrbahn so schnell wie möglich wieder freizugeben. Es wird jedoch erwartet, dass die Verkehrsbehinderungen noch für längere Zeit andauern werden. Die genaue Dauer der Sperre ist derzeit noch nicht absehbar.

Um die Verkehrslage zu entlasten, werden Autofahrer gebeten, die Umgebung der Unfallstelle großräumig zu umfahren. Aktuelle Informationen zur Verkehrslage sind auf den Verkehrsmeldeseiten der ÖAMTC und ASFINAG verfügbar. Die Berufsfeuerwehr Wien hat die Einsatzstelle inzwischen weitgehend unter Kontrolle. Die Bergungsarbeiten sind in vollem Gange, um die Unfallfahrzeuge aus dem Tunnel zu entfernen und die Fahrbahn zu reinigen.

Die Kriminalpolizei hat mit der Aufnahme der Unfallaufnahme begonnen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Dabei werden auch Zeugenaussagen von Reisenden und anderen Verkehrsteilnehmern berücksichtigt. Die Ermittlungen sollen Aufschluss darüber geben, ob ein Fahrfehler, technische Defekte oder andere Faktoren zu dem schweren Unfall geführt haben. Die Tageszeitung Heute.at bietet Lesern die Möglichkeit, sich an der Berichterstattung zu beteiligen.

Unter der Nummer 0670 400 400 4 können Leser Fotos oder Videos vom Unfallort einsenden. Für veröffentlichtes Material wird eine Belohnung von 50 Euro gezahlt. Die Berufsrettung Wien hat ihre Einsatzkräfte bereits verstärkt, um auf mögliche weitere Vorfälle reagieren zu können. Die Verkehrspolizei ist vor Ort, um den Verkehr zu regeln und die Unfallstelle abzusichern.

Es wird dringend empfohlen, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und gegebenenfalls alternative Routen zu wählen. Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer hat oberste Priorität





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