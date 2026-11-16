Bei einem Zweifachunfall auf der BAB 46 bei Iserlohn wurden zwei Personen schwer verletzt. Der Rettungshubschrauber Christoph 8 brachte einen Verletzten nach Dortmund. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Am 16. November 2026 ereignete sich gegen 12:49 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 46 im Raum Iserlohn. Die Berufsfeuerwehr Iserlohn wurde auf die Strecke in Fahrtrichtung Hagen alarmiert. Kurz vor der Ausfahrt Oestrich hatten zwei Fahrzeuge einen Zusammenstoß verursacht. Bei Eintreffen der ersten Rettungskräfte bestätigte sich der Schweregrad der Lage direkt an der Unfallstelle.

Einsatzkräfte und Unfallhergang

Zwei Personenkraftwagen lagen in einem Graben, was den Einstieg für die Einsatzkräfte erschwerte. Eine Person konnte mittels patientenorientierter Rettungstechniken aus einem der PKW befreit werden. Die andere Person saß im zweiten Fahrzeug fest, konnte sich jedoch selbstständig befreien. Beide Beteiligte hatten sich bei dem Aufprall verletzt und benötigten sofortige medizinische Versorgung. Die Rettungsdienste begannen unmittelbar mit der Erstversorgung vor Ort.

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Schwere Verletzungen und Hubschrauber-Einsatz

Die medizinische Versorgung der Verletzten erfolgte durch unterschiedliche Transportmittel. Eine Person wurde mit einem Rettungswagen (RTW) in ein Krankenhaus nach Iserlohn gebracht. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des zweiten Patienten wurde der Rettungshubschrauber Christoph 8 hinzugezogen. Er transportierte den Verletzten direkt in ein Dortmunder Krankenhaus. Diese unterschiedlichen Transportwege verdeutlichen die verschiedene Schwere der Verletzungen.

Verkehrssituation und Sperrung

Während des gesamten Einsatzes war die Autobahn 46 in Richtung Hagen vollständig gesperrt. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf dieser wichtigen Verbindung. Zur weiteren Unfallaufnahme und zur Reinigung der Straße wurde nach einiger Zeit eine Spur wieder freigegeben. Die Sperrung diente der Sicherung der Unfallstelle und der Sicherheit der am Einsatz beteiligten Kräfte. Die Wiederfreigabe war ein notwendiger Schritt, um den Verkehr auf der Autobahn wieder in Gang zu setzen.

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Beteiligte Organisationen und Personal

Rund 35 Einsatzkräfte waren an der großen Rettungsaktion beteiligt. Neben der Berufsfeuerwehr Iserlohon waren Löschgruppen aus Obergrüne, Bremke, Oestrich und Untergrüne im Einsatz. Zusätzlich waren der Rettungshubschrauber Christoph 8, zwei RTWs sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) im Einsatz. Ein weiteres RTW und ein NEF kamen zufällig an der Unfallstelle vorbei und unterstützten die Rettung. Dieses breite Aufgebot zeigt die Komplexität des Einsatzes.

Verlauf und Ende des Einsatzes

Die Koordinierung aller beteiligten Kräfte benötigte Zeit. Die letzte Einsatzgruppe konnte nach etwa zwei Stunden wieder ausrücken. Der Unfall und die darauf folgende Bergung haben die BAB 46 über diesen Zeitraum blockiert. Die schnelle Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdiensten ermöglichte die Rettung der Verletzten. Die genauen Unfallursachen stehen noch nicht fest, doch die sofortige Hilfe war entscheidend.