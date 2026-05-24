Schwerer Unfall auf B10 zwischen Schwechat und Schwadorf mit Verletzter und Menschenrettung

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Wochenende auf der B10 zwischen Schwechat und Schwadorf. Eine verletzte Person musste aus ihrem Pkw befreit und mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Am Freitagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Schwadorf zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert. Auf der Budapester Straße kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person derart schwer verletzt, dass sie das Fahrzeug nicht verlassen konnte. Die Feuerwehren öffneten die Fahrzeugtür und befreiten das Unfallopfer rasch aus dem Auto. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Spital geflogen. Alle weiteren beteiligten Personen konnten die schwer beschädigten Autos selbständig verlassen und wurden von den Sanitätern zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Zusammenstoß ist bisher unbekannt.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Wochenende auf der B10 zwischen Schwechat und Schwadorf . Eine verletzte Person musste aus ihrem Pkw befreit und mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden.

Am Freitagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Schwechat und Schwadorf zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert. Auf der Budapester Straße kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person derart schwer verletzt, dass sie das Fahrzeug nicht verlassen konnte. Die Feuerwehren öffneten die Fahrzeugtür und befreiten das Unfallopfer rasch aus dem Auto.

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Person mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung ins Spital geflogen. Alle weiteren beteiligten Personen konnten die schwer beschädigten Autos selbständig verlassen und wurden von den Sanitätern zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache für den Zusammenstoß ist bisher unbekannt





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Unfall B10 Schwechat Schwadorf Verkehrsunfall Schwerer Unfall Verletzter Menschenrettung Freiwillige Feuerwehren Budapester Straße Verletzte Person Verletzung Auto Rettung Notarzthubschrauber Christophorus 9 Stipass Krankenhaus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A9 Pyhrnautobahn bei Spital am Pyhrn: Einsatzkräfte und UnfallverlaufDetails des Unfalls, die Ursache und dieinvolved Fahrzeuge, der Einsatz der Rettungsdienste und der Abschleppdienst, die Auswirkungen des Unfalls auf die Autobahnbeschaffenheit und den Verkehr.

Read more »

Verkehrsgebiete Bayerns und Salzburg: Stau, Verzögerungen nach UnfallDas Pfingstreiseverkehr an mehreren Autobahnabschnitten in Bayern und Salzburg ist von Freitagmorgen aufgrund von Staus und Verzögerungen zu beeinflussen. Ein Fahrzeugschaden und ein Unfall, bei dem ein defekter Wohnwagen die Überholspur blockiert, waren die Ursachen.

Read more »

Crash mit drei Autos in Wien – Mann bei Unfall verletztAutounfall Wien Donaustadt: Drei Autos kollidieren bei Ampel, ein Mann verletzt. Aktuelle Infos zum Crash auf der Erzherzog-Karl-Straße.

Read more »

Junge Alkolenkerin fuhr nach Unfall einfach weiterEine 28-jährige Wienerin war am späten Freitagabend in Ansfelden (Oberösterreich) mit einem anderen Pkw kollidiert. Anstatt anzuhalten und mit dem ...

Read more »