Schwerer Sturz im Zillertal: 76-Jähriger fällt 80 Meter

Ein 76-jähriger Österreicher stürzte auf einem Wandersteig bei Ginzling im Tiroler Zillertal rund 80 Meter über steiles, bewaldetes Gelände ab und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war gemeinsam mit einem 79-jährigen Begleiter unterwegs, als es bei einer seilversicherten Querung zu dem Unfall kam.

Am Sonntag ereignete sich im Tiroler Zillertal ein tragischer Unfall . Ein 76-jähriger Österreicher stürzte auf einem Wandersteig bei Ginzling rund 80 Meter über steiles, bewaldetes Gelände ab und wurde dabei schwer verletzt .

Der Mann war gemeinsam mit einem 79-jährigen Begleiter von der Birchhütte in Richtung Gasthof Breitlahner unterwegs. Kurz vor 13 Uhr befanden sich die beiden auf dem Abstieg, als es bei einer seilversicherten Querung zu dem Unfall kam. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 76-Jährige das Gleichgewicht und stürzte in weiterer Folge rund 80 Meter über steiles, bewaldetes Gelände ab. Sein Begleiter stieg sofort zu dem Verunglückten ab, leistete Erste Hilfe und setzte einen Notruf ab.

Trotz schwerer Kopfverletzungen war der 76-Jährige laut Polizei ansprechbar.

'Heli 4' rückten zum Einsatz aus. Der Verletzte wurde mittels Tau geborgen und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen. Der 79-jährige Begleiter wurde mit dem Polizeihubschrauber 'Libelle' ins Tal gebracht





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