Schwerer Raub in Wien-Favoriten: Polizei nimmt zwei Täter fest

Polizei nimmt zwei mutmaßliche Räuber in Wien-Favoriten fest. Messerüberfall auf 40-Jährigen nahe Laaer Wald, Tatwaffe sichergestellt.

Die Polizei Wien hat zwei mutmaßliche Räuber festgenommen, nachdem sie in der Nacht auf Sonntag einen 40-jährigen Mann in Wien- Favoriten schwer ausgeraubt hatten. Die Tat ereignete sich kurz nach Mitternacht in unmittelbarer Nähe zum Laaer Wald. Die beiden Tatverdächtigen bedrohten das Opfer mit einem Messer und zwangen es zur Herausgabe von Bargeld.

Tathergang und Festnahme

Die beiden mutmaßlichen Täter, die als türkische Staatsbürger im Alter von 19 und 20 Jahren identifiziert wurden, versuchten nach der Tat in Richtung Innenstadt zu fliehen. Dank detaillierter Beschreibungen der Angreifer durch das Opfer gelang es den Beamten des Stadtpolizeikommandos Favoriten jedoch rasch, die verdächtigen Männer in der Nähe des Tatorts ausfindig zu machen. Die Festnahme der beiden jungen Männer erfolgte daraufhin ohne weitere Vorkommnisse.

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Die Festgenommenen befinden sich aktuell in Polizeigewahrsam. Sie wurden offiziell wegen des Verdachts des schweren Raubes angezeigt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall übernimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, um die genauen Umstände der Tat und die Identität der Täter vollständig aufzuklären. Die Polizei betont, dass die genauen Täterbeschreibungen ein entscheidender Faktor für die schnelle Aufklärung waren.

Sicherung der Tatwaffe

Neben der Festnahme der Verdächtigen konnte auch die mutmaßliche Tatwaffe sichergestellt werden. Bei dem gefundenen Gegenstand handelt es sich um ein Springmesser. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Männer die Waffe während ihrer Flucht vor der Polizei weggeworfen haben. Die Sicherung dieser physischen Beweismittel unterstützt die Anklage gegen die 19- und 20-jährigen Männer erheblich und festigt den Beweis des schweren Raubes.

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Der 40-jährige Opfer war in der Nacht auf Sonntag von zwei Unbekannten angesprochen und mit dem Messer bedroht worden. Die Angreifer forderten das gesamte verfügbare Bargeld des Mannes. Nach Aushändigung des Geldes und der Bedrohungslage entfernten sich die Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die psychische Belastung für das Opfer war durch die direkte Konfrontation mit einer tödlichen Waffe extrem hoch, obwohl keine Körperverletzung berichtet wurde.

Ermittlungsstatus und rechtliche Folgen

Die beiden Festgenommenen bleiben vorerst in Haft, bis über die weitere procedurelle Handhabung entschieden wird. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, führt nun die Hauptarbeit zur Dokumentation der Beweislage und zur Vernehmung weiterer Zeugen. Die Geschwindigkeit, mit der die Polizei reagiert hat, verhindert möglicherweise weitere Straftaten durch dieselben Täter in der Region Favoriten. Die genaue Höhe des geraubten Geldbetrags wurde bisher nicht öffentlich spezifiziert, steht aber im Fokus der weiteren Ermittlungen.