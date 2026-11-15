Schwerer Polizeiaufprall in Wien: Sieben Verletzte nach Kollision

Zwei Polizeistreifenwagen kollidierten bei der Unterstützung eines Rettungseinsatzes in Wien-Favoriten. Durch den schweren Unfall wurden sieben Personen verletzt, darunter zwei schwer. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt nun.

Bei einem dramatischen Vorfall in Wien- Favoriten kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem zwei Streifenwagen der Wiener Polizei beteiligt waren. Die Kollision ereignete sich in der Gudrunstraße, als die Fahrzeuge im Auftrag des Stadtpolizeikommandos Favoriten und der Bereitschaftseinheit Wien auf dem Weg zu einem Einsatzort waren. Die Streifenwagen sollten einen psychisch auffälligen und aggressiven Patienten festnehmen und in Behandlung bringen.

Hergang des Unfalls mit zwei Streifenwagen

Beide Polizeifahrzeuge trafen zeitgleich am angegebenen Einsatzort ein, um den Betroffenen in Obhut zu nehmen. In diesem Moment kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass eines der Polizeiautos von der Fahrbahn geschleudert wurde und auf den angrenzenden Gehsteig prallte. Dieser massive Aufprall führte dazu, dass mehrere Personen in der unmittelbaren Umgebung des Unfalls verletzt wurden.

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Verletzte und medizinische Erstversorgung

Insgesamt sieben Menschen erlitten bei dem Unfall Verletzungen, wobei zwei von ihnen schwere Blessuren davontrugen. Zu den Verletzten gehörten drei Rettungssanitäter, drei Passanten sowie eine Polizistin, die sich in einem der Streifenwagen befunden hatte. Besonders schwer traf es einen 20-jährigen Rettungssanitäter und einen 76-jährigen Passanten, die schwerst verletzt wurden. Die Berufsrettung Wien versorgte alle Verletzten am Unfallort erst und brachte sie anschließend in verschiedene Krankenhäuser zur weiteren Behandlung.

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Zustand der Verletzten und Entlassungen

Während die beiden schwerstverletzten Opfer noch in stationärer Behandlung sind, erging es den anderen Betroffenen glimpflicher. Die übrigen fünf Verletzten, zu denen die Polizistin sowie zwei weitere Rettungskräfte und Passanten gehörten, konnten mittlerweile aus den Kliniken entlassen werden und sind wieder zu Hause. Der aggressive Patient, für dessen Festnahme die Polizei alarmiert worden war, wurde unabhängig vom Unfallgeschehen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses verbracht.

Ermittlungen durch das Verkehrsunfallkommando

Die genaue Ursache für die Kollision der beiden Polizeifahrzeuge ist derzeit noch unklar. Das Verkehrsunfallkommando hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen, um den Hergang lückenlos aufzuklären. Es bleibt abzuwarten, ob fahrlässiges Fahrverhalten, technische Defekte oder andere Faktoren zur Kollision beigetragen haben. Die Öffentlichkeit und die betroffenen Institutionen warten auf die Ergebnisse der behördlichen Untersuchung, um die Umstände des schweren Unglücks in der Gudrunstraße vollständig zu verstehen.