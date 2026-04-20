Schwerer Obus-Unfall in Salzburg: Ein Toter nach Crash in Billa-Filiale

In Salzburg-Itzling durchbrach ein Obus am Montag die Glasfront einer Supermarktfiliale. Bei dem Unglück kam ein Mensch ums Leben, zahlreiche weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Ein tragischer Verkehrsunfall erschütterte am Montagmittag den Salzburg er Stadtteil Itzling , als ein Obus der städtischen Verkehrsbetriebe die Kontrolle verlor und ungebremst in eine dort ansässige Filiale der Supermarktkette Billa krachte. Der Vorfall ereignete sich direkt an der belebten Kreuzung zwischen der Raiffeisenstraße und der Austraße, an welcher sich ein Kreisverkehr befindet.

Die Wucht des Aufpralls war so massiv, dass die Schaufensterfront des Geschäftes vollständig zerstört wurde und schwere Schäden an der Gebäudestruktur entstanden sind. Rettungskräfte, die kurz nach dem Notruf eintrafen, boten ein Bild der Verwüstung, da der Bus tief in den Verkaufsraum eingedrungen war. Nach ersten offiziellen Angaben des Roten Kreuzes forderte das Unglück ein Todesopfer. Zwei weitere Personen erlitten so schwere Verletzungen, dass sie umgehend in umliegende Krankenhäuser transportiert werden mussten, um dort notfallmedizinisch versorgt zu werden. Zusätzlich wurden fünf weitere Personen leicht verletzt. Die Gesamtzahl der Betroffenen, zu denen neben den Businsassen auch Passanten und Kunden des Supermarktes zählen, wird auf etwa 25 bis 30 Personen geschätzt. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, darunter Feuerwehr, Polizei und mehrere Notarztteams, war vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und die medizinische Erstversorgung der zahlreichen Verletzten zu gewährleisten. Auch ein spezialisiertes Kriseninterventionsteam wurde angefordert, um Augenzeugen sowie Angehörige der Opfer psychologisch zu betreuen. Die genauen Ursachen, die zu diesem folgenschweren Ereignis führten, sind aktuell noch Gegenstand intensiver polizeilicher Ermittlungen. Da sich der Unfall in einem Kreisverkehr ereignete, in dem die Busse üblicherweise mit reduzierter Geschwindigkeit fahren, rätseln Experten und Behörden über den Hergang. Es wird geprüft, ob ein technischer Defekt am Obus, ein plötzlicher medizinischer Notfall des Fahrers oder eine andere äußere Einwirkung den Vorfall ausgelöst haben könnte. Die Verkehrsverbindungen rund um die Raiffeisenstraße wurden für die Dauer der Bergungsarbeiten weiträumig gesperrt, was zu erheblichen Staus im gesamten Stadtteil Itzling führte. Die Ermittlungsbehörden haben Sachverständige hinzugezogen, um den Unfallhergang anhand von Spuren und möglichen Videoaufzeichnungen im Detail zu rekonstruieren





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