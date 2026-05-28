Schwerer Motorradunfall in Erbersdorf: 28-Jähriger schwer verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer verunglückte in Erbersdorf (Südoststeiermark) schwer, als er von der Straße abkam und sich mehrfach überschlug. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Ursache ist überhöhte Geschwindigkeit, ein Fremdverschulden liegt nicht vor.

Am Mittwochabend ereignete sich in Erbersdorf , Bezirk Südoststeiermark , ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Der 28-jährige Mann aus dem Bezirk war gegen 20:00 Uhr mit seinem Motorrad auf der L 244 (Eichköglstraße) von Studenzen in Richtung Erbersdorf unterwegs.

Kurz vor der Ortseinfahrt kam er vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit links von der Fahrbahn ab. Das Motorrad überschlug sich mehrmals in einem angrenzenden Acker, bevor der Lenker schwer verletzt auf dem Feld liegen blieb. Umstehende Passanten und Anrainer leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Notarzt versorgte den Verletzten vor Ort, anschließend wurde er mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in die Universitätsklinik Graz geflogen.

Die Freiwillige Feuerwehr Eichkögl barg das schwer beschädigte Motorrad. Ein Fremdverschulden wurde nicht festgestellt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen war ein Alkoholtest vor Ort nicht durchführbar





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