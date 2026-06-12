Schwerer Motorradunfall auf der B168 in Stuhlfelden

Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Österreich ist bei einem Unfall auf der B168 in Stuhlfelden schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte ungebremst gegen einen stehenden Pkw. Der Motorradfahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Notarzthubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Universitätsklinikum Salzburg. Der Pkw-Lenker und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich zur weiteren medizinischen Abklärung in das Tauernklinikum Mittersill.

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am 11. Juni auf der B168 Mittersiller Straße in Stuhlfelden . Ein 78-jähriger Motorradfahrer aus Österreich fuhr von Uttendorf kommend in Richtung Mittersill, als der Verkehr auf Höhe Pirtendorf stockte.

Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte ungebremst gegen einen stehenden Pkw. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer über das Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Motorradfahrer erlitt Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht. Der Pkw-Lenker und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich zur weiteren medizinischen Abklärung in das Tauernklinikum Mittersill.

Die B168 musste im Bereich Pirtendorf vorübergehend vollständig gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung zu ermöglichen. Der 59-jährige Pkw-Lenker war von Uttendorf kommend in Richtung Mittersill unterwegs, als der Verkehr stockte. Er brachte sein Fahrzeug zum Stillstand, um die Situation zu entschärfen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das stehende Fahrzeug.

Der Motorradfahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Notarzthubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Universitätsklinikum Salzburg. Der Pkw-Lenker und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich zur weiteren medizinischen Abklärung in das Tauernklinikum Mittersill. Die B168 musste im Bereich Pirtendorf vorübergehend vollständig gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung zu ermöglichen.

Der 59-jährige Pkw-Lenker war von Uttendorf kommend in Richtung Mittersill unterwegs, als der Verkehr stockte. Er brachte sein Fahrzeug zum Stillstand, um die Situation zu entschärfen. Der Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte gegen das stehende Fahrzeug. Der Motorradfahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn.

Der Notarzthubschrauber brachte den Motorradfahrer ins Universitätsklinikum Salzburg. Der Pkw-Lenker und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt und begaben sich zur weiteren medizinischen Abklärung in das Tauernklinikum Mittersill. Die B168 musste im Bereich Pirtendorf vorübergehend vollständig gesperrt werden, um die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung zu ermöglichen





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