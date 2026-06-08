Schwerer Motorrad-Unfall in Graz: 39‑Jähriger nach Kollision mit Auto auf Intensivstation

Ein 39‑jähriger Motorradfahrer wurde in Graz nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt und befindet sich auf der Intensivstation des UKH Graz. Alkoholtests bei beiden Beteiligten waren negativ, die Polizei ermittelt die genauen Unfallursachen.

Ein 39‑jähriger Motorrad fahrer geriet am Montagnachmittag in Graz in einen schweren Verkehrsunfall , bei dem er schwer verletzt wurde. Der Vorfall ereignete sich nach 15 Uhr am Grieskai, als der Fahrer mit seinem Motorrad in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war.

Gleichzeitig näherte sich aus Gegenrichtung eine 25‑jährige Autofahrerin, die beabsichtigte, nach links in die Hermann‑Bahr‑Gasse einzubiegen. Nach den ersten Ermittlungen hat die Autofahrerin das herannahende Motorrad offenbar übersehen und fuhr deshalb direkt in die Fahrspur des Bikers. Das Fahrzeug erfasste das Motorrad, das daraufhin von der Motorhaube des Autos geschleudert wurde. Der Biker verlor die Kontrolle, stürzte über die Motorhaube und kam schließlich auf dem Asphalt zum Liegen.

Sofort nach dem Zusammenstoß leisteten Einsatzkräfte des Roten Kreuzes Erste‑Hilfe-Maßnahmen und brachten den Verletzten zur weiteren Versorgung in das Universitätsklinikum Graz (UKH). Dort wurde er sofort in die Intensivstation aufgenommen, wo er derzeit intensivmedizinisch betreut wird. Die genauen Verletzungen sind noch nicht vollständig geklärt, doch die behandelnden Ärzte gehen von lebensbedrohlichen Verletzungen aus, die eine sofortige und umfassende medizinische Intervention erfordern. Die Polizei hat unmittelbar nach dem Unfall am Unfallort die Ermittlungen aufgenommen.

Beide Beteiligten wurden einem Alkoholkonsum unterzogen; die Alkoholtests ergaben jedoch keine Auffälligkeiten, sodass ein Einfluss von Alkohol bei dem Unfall ausgeschlossen werden kann. Die Ermittler prüfen nun, ob weitere Faktoren, etwa Fahrfehler, Ablenkungen oder technische Mängel am Fahrzeug, zum Unglück beigetragen haben könnten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, wurden bereits befragt, und ihre Aussagen fließen derzeit in das offizielle Gutachten ein.

Die Polizei hat zudem den Verkehrsteilnehmern geraten, bei Einbiegevorgängen besonders aufmerksam zu sein und stets die Sichtfelder zu prüfen, um ähnliche Unfälle zu vermeiden. In Aussicht gestellt wurde, dass die Ergebnisse der polizeilichen Untersuchung in den kommenden Tagen veröffentlicht werden, um Transparenz über die Ursachen und mögliche Verantwortlichkeiten zu schaffen. Der tragische Vorfall löst erneut Diskussionen über die Verkehrssicherheit in städtischen Gebieten aus, insbesondere im Hinblick auf das Zusammentreffen von motorisierten Zweirädern und Kraftfahrzeugen an Kreuzungen und Einmündungen.

Unfallstatistiken zeigen, dass Unfälle dieser Art häufig dann entstehen, wenn Autofahrer beim Einbiegen die Geschwindigkeit nicht an die Gegebenheiten anpassen oder den toten Winkel unterschätzen. Experten fordern daher verstärkte Aufklärungskampagnen, speziell für junge Fahrerinnen und Fahrer, um das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme zu schärfen.

Darüber hinaus wird über die Installation zusätzlicher Verkehrszeichen, besserer Beleuchtung und ggf. physischer Barrieren diskutiert, um ein sichereres Miteinander im Straßenverkehr zu gewährleisten. Die Redaktion weist darauf hin, dass die in diesem Beitrag wiedergegebenen Informationen auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Angaben beruhen und sich nachträglich noch ändern können, sobald die offizielle Untersuchung abgeschlossen ist





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