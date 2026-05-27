Schwerer Lkw-Crash auf der A4: Totalsperre, Notarzthubschrauber und kilometerlanger Stau

Ein schwerer Lkw-Crash auf der A4 in Richtung Wien hat zu einer Totalsperre, zwei Notarzthubschraubern und kilometerlangen Staus geführt.

Wegen des Unfalls musste die A4 in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Besonders für Kopfschütteln sorgte jedoch das Verhalten einiger Autofahrer im Stau . Ein schwerer Lkw-Crash sorgte am Dienstagnachmittag für massive Verkehr sprobleme in Richtung Wien.

Gleich drei Lastwagen krachten auf der Autobahn ineinander - die Folge waren eine Totalsperre, zwei Notarzthubschrauber und kilometerlange Staus. Besonders dramatisch: Einer der Lenker wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Mehrere Personen erlitten Verletzungen. Wegen des Unfalls musste die A4 in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden - kilometerlanger Stau war die Folge.

Einige Autofahrer verloren dabei mehrere Stunden. Selbst gegen 17.30 Uhr ging auf der Autobahn kaum noch etwas weiter. Während einige Verkehrsteilnehmer warten, gingen andere einfach durch einen abgesperrten Baustellenbereich. Einige Autofahrer entschieden sich sogar für den verbotenen Weg durch die Rettungsgasse.

Für die Bergung der beschädigten Sattelzüge standen schließlich ein Spezialkran der Feuerwehr Mödling sowie ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Zusätzlich musste die Fahrbahn aufwendig gereinigt werden. Einer der Lastwagen hatte nämlich Hunderte Getränkedosen geladen, die sich durch den heftigen Aufprall über die Autobahn verteilten





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

A4 Lkw-Crash Totalsperre Notarzthubschrauber Stau

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Schwerer Kollision zwischen PKW und LKW an Kreuzung der B122 bei SierningEin PKW und ein LKW kollidierten am Dienstagvormittag an der Kreuzung der Voralpenstraße B122 bei Sierning. Der PKW wurde in die Böschung geschleudert, der LKW kam im Firmenzufahrtsbereich zum Stillstand. Der Unfallort war etwa eine Stunde gesperrt, eine Person wurde medizinisch versorgt, und die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Read more »

Schwerer Crash mit 3 Lkw sorgt für Totalsperre der A4Schwerer Lkw-Unfall auf der A4 bei Wien: Drei Lastwagen kollidieren, Totalsperre, Verletzte und langer Stau – Rettungseinsatz läuft.

Read more »

Drei Lkw krachen ineinander – Mega-Stau und TotalsperreA4-Unfall: Drei Lkw krachen nahe Flughafen Wien, Totalsperre und Mega-Stau. Einsatzkräfte und Notarzthubschrauber vor Ort – aktuelle Infos.

Read more »

Mega-Stau! 'In 3 Stunden 100 Meter gefahren'A4-Unfall bei Wien: Schwerer Lkw-Crash sorgt bei Hitze für Mega-Stau und Totalsperre. Die Bergungsarbeiten und Verkehrsbehinderungen dauern an.

Read more »