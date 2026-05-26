Schwerer Kollision zwischen PKW und LKW an Kreuzung der B122 bei Sierning

Ein PKW und ein LKW kollidierten am Dienstagvormittag an der Kreuzung der Voralpenstraße B122 bei Sierning. Der PKW wurde in die Böschung geschleudert, der LKW kam im Firmenzufahrtsbereich zum Stillstand. Der Unfallort war etwa eine Stunde gesperrt, eine Person wurde medizinisch versorgt, und die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

Ein schwerer Verkehr sunfall ereignete sich am frühen Dienstagvormittag in der Nähe von Sierning im Bezirk Steyr Land. Im Kreuzungsbereich der Bundesstraße 122, bekannt als Voralpenstraße, kam es zu einer Kollision zwischen einem Personenkraftwagen und einem Lastkraftwagen.

Die beiden Fahrbahnen kreuzten sich an der Stelle, an der die L565 Sierninger Straße, die Steyrer Straße und die Sierninghofener Straße aufeinander treffen, nahe einer Zufahrt zu einem Firmengelände. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet das Fahrzeug des PKW aus der Spur und wurde in die Böschung geschleudert, während der LKW über eine Grüninsel fuhr und schließlich im Zufahrtsbereich des Unternehmens zum Stillstand kam. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war das Fahrzeug bereits verlassen, jedoch wurde eine Person vom Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Die Feuerwehr, die zusammen mit einem Abschleppdienst die Bergung übernahm, stellte fest, dass keine weiteren Insassen mehr im Fahrzeug waren. In den darauffolgenden Minuten wurde das verunfallte Fahrzeug aus der Böschung gezogen und das verunfallte Gelände geräumt, wobei der Verkehr umgeleitet wurde, um die Sicherheit der weiterfahrenden Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Der betroffene Kreuzungsbereich blieb für etwa eine Stunde gesperrt, wodurch ein umfangreicher Umleitungsverkehr erforderlich war.

Während dieser Zeit setzte die Feuerwehr zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen ein, um Staus zu vermeiden und den reibungslosen Ablauf des Umleitungsprozesses zu garantieren. Die Behörden untersuchen nun die genauen Ursachen des Unfalls, wobei sowohl technische Defekte als auch menschliches Versagen als mögliche Faktoren betrachtet werden. Die örtliche Polizei hat Zeugen befragt und die Spurensicherung am Unfallort durchgeführt, um ein umfassendes Bild des Geschehens zu erhalten.

Die Ermittlungen sollen Aufschluss darüber geben, ob Fahrfehler, Fehlverhalten oder äußere Einflüsse wie Wetterbedingungen zu dem Zusammenstoß geführt haben. Die Gemeinde Sierning hat in Zusammenarbeit mit den Einsatzkräften Informationsveranstaltungen für die Anwohner angekündigt, um über die aktuelle Lage und die weiteren Schritte zu informieren. Die Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, bei der Verkehrssituation besondere Vorsicht walten zu lassen und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen.

Der Vorfall verdeutlicht erneut die Bedeutung von Verkehrssicherheit, insbesondere an stark frequentierten Kreuzungen, wo mehrere Straßen zusammenlaufen und die Gefahr von Unfällen erhöht ist. Die zuständigen Behörden betonten, dass regelmäßige Wartung der Straßeninfrastruktur und die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer für potenzielle Gefahren entscheidend seien, um ähnliche Ereignisse in Zukunft zu verhindern





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