Schwerer Kletterunfall am Arlberg: 19-Jähriger bei Felssturz verletzt

Ein junger Kletterer wurde am Arlberg nach einem Felssturz im Winterklettersteig schwer verletzt. Ein missglückter Ausrutscher des Begleiters löste eine Verkettung unglücklicher Umstände aus, die zu einem Sturz und schweren Gesichtsverletzungen des 19-Jährigen führten.

Ein tragischer Zwischenfall ereignete sich am Sonntagmorgen am Arlberg in Tirol , bei dem ein 19-jähriger Kletterer schwer verletzt wurde. Der junge Mann war gemeinsam mit einem 18-jährigen Freund auf dem Arlberg er Winterklettersteig unterwegs, als sich die unglücklichen Umstände zutrugen.

Gegen 10.30 Uhr begannen die beiden Kletterer ihren Aufstieg bei der Bergstation der Riffl2-Bahn. Zu Beginn verlief die Tour planmäßig, wobei der 18-Jährige die Führung übernahm und sein Begleiter ihm in angemessenem Abstand folgte.

Die Situation änderte sich schlagartig, als sie eine anspruchsvollere Passage erreichten. Der vorausgehende Kletterer rutschte mit einem Fuß im lockeren Schnee aus. In einer reflexartigen Reaktion griff er mit beiden Händen nach dem Stahlseil, um sein Gleichgewicht zu halten. Diese Bewegung hatte jedoch verheerende Folgen.

Ein Felsblock, der gemeinsam mit der Stahlseilverankerung gelöst wurde, stürzte zu Tal. Das herabpeitschende Stahlseil traf den nachsteigenden 19-Jährigen am Oberkörper. Dieser Sturz führte zu schweren Gesichtsverletzungen.

Erstaunlicherweise gelang es dem verunfallten Kletterer trotz seiner erheblichen Verletzungen, selbstständig abzusteigen. Sein Begleiter blieb unverletzt.

Mitarbeiter der Seilbahn sowie die Pistenrettung des Skigebiets leisteten umgehend Erste Hilfe. Anschließend wurde der schwer verletzte junge Mann mit einem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.

Diese Meldung basiert auf polizeilichen Angaben und schildert die Abläufe nach bestem Wissen und Gewissen. Es ist wichtig zu betonen, dass User-Beiträge nicht zwangsläufig die Meinung der Redaktion oder des Betreibers widerspiegeln. Die Redaktion distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten, die in Diskussionsforen geteilt werden.

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