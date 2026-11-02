Schwerer Frontalzusammenstoß auf St 2015 bei Pforzen: Zwei Verletzte

Auf der Staatsstraße 2015 bei Pforzen kollidierten am 2. November 2026 zwei Fahrzeuge frontal. Ein 90-Jähriger und eine 59-Jährige wurden schwer verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 80.000 Euro.

Am Montag, dem 2. November 2026, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2015 im Bereich zwischen den bayerischen Gemeinden Pforzen und Schlingen. Gegen 13:45 Uhr kollidierten zwei Personenkraftwagen frontal miteinander, wobei beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Die Einsatzkräfte retteten die Opfer aus den eingeklemmten Fahrzeugschalen, bevor sie in Krankenhäuser transportiert wurden.

Hergang des Unfalls an der Staatsstraße 2015

Laut den vorliegenden Ermittlungsunterlagen führte ein 90-jähriger Deutscher sein Fahrzeug in Richtung Kaufbeuren. Unbekannter Ursache verließ der Senior die Spur und fuhr frontal einem entgegenkommenden Wagen entgegen. Dessen Lenkerin war 59 Jahre alt und ebenfalls Deutsche. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge schwerste Beschädigungen erlitten und sich die Insassen nicht mehr selbst befreien konnten.

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Die Feuerwehr setzte technische Rettungsmittel ein, um die beiden Verunglückten aus den Wracks zu befreien. Die medizinische Versorgung übernahmen zahlreiche Sanitäter, unterstützt durch den Notarzteinsatz. Da die Verletzungen als schwerwiegend eingestuft wurden, wurden zwei Rettungshubschrauber zur Absturzstelle entsandt, um die Patienten schneller in fachärztliche Behandlung zu bringen. Der genaue Zustand der beiden Insassen bleibt bis auf Weiteres ungewiss, doch ihre Schwerstverletzung ist bestätigt.

Stakeholder und Rettungskräfte im Einsatz

An dem umfangreichen Einsatz waren mehrere Behörden beteiligt. Neben dem Rettungsdienst eilten die Feuerwehren aus Pforzen und Obergermaringen herbei. Die Polizeiinspektionen Kaufbeuren und Bad Wörishofen sicherten den Unfallort ab und leiteten die ersten Maßnamen zur Spurensicherung ein. Die Koordination der Hilfskräfte oblag den Leitstellen, die den Verkehr umleiteten, um die Arbeit der Rettungsmannschaften nicht zu behindern.

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Die Polizeiinspektion Kaufbeuren führt nun die Hauptermittlungen zum Unfallhergang. Ziel ist es, die Ursache für das Ausbrechen des 90-Jährigen aus seiner Fahrspur genau zu rekonstruieren. Ob medizinische Ursachen, Unaufmerksamkeit oder andere Faktoren eine Rolle spielten, steht noch nicht fest. Die Behörden bitten eventuell Zeugen um Meldung, sollten sie den Hergang beobachtet haben.

Wirtschaftliche Schäden und Verkehrsbehinderungen

Die materiellen Folgen des Zusammenstoßes sind erheblich. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden zu Totalschäden, da die Karosserien so stark deformiert waren, dass eine Reparatur wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll erscheint. Die Bergung der Wracks übernahm ein Abschleppdienst, der die Trümmer von der Straße entfernen musste. Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei ungefähr 80.000 Euro.

Neben den direkten Kosten für die Fahrzeugzerstörung entstehen weitere Kosten durch den außergewöhnlichen Polizeieinsatz und die Luftrettung. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Spurensicherung war die Staatsstraße 2015 für den Verkehr komplett gesperrt. Diese Maßnahme dauerte über zwei Stunden an, was zu erheblichen Staus und Umleitungen für andere Autofahrer führte. Die Wiederaufnahme des regulären Verkehrs erfolgte erst nach Freigabe der Straße durch die zuständige Straßenbaubehörde.

Ausblick und weitere Ermittlungen

Die Behörden arbeiten weiter an der Klärung der Umstände. Für die Geschädigten und ihre Angehörigen ist dies ein belastendes Erlebnis. Die Versicherungsgesellschaften beider Fahrzeuge werden im weiteren Verlauf die Schadensregulierung für die Totalschäden vornehmen. Die genaue Verteilung der Haftung hängt von den Ergebnissen der polizeilichen Analyse ab.

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Die Staatsanwaltschaft wird im Anschluss an die polizeiliche Vorermittlungen prüfen, ob ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung oder gar gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eröffnet werden muss. Die 59-jährige Fahrerin sowie der 90-jährige Fahrer werden als Zeugen vernommen. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren wird die Öffentlichkeit über den weiteren Stand der Ermittlungen informieren, sofern keine gesetzlichen Bedenken dagegen sprechen. Dies markiert den aktuellen Stand der Lage nach dem Vorfall am Montagvormittag.