Schwere Autounfall auf der B 533 zwischen Grafenau und Schönberg am 16. November 2026. Wohnmobil und Lkw kollidieren frontal. Drei Verletzte, einer kritisch.

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Montag, den 16. November 2026, auf der Bundesstraße B 533 im Landkreis Freyung- Grafenau ereignet. Gegen 15:30 Uhr kam es in der Nähe von Grafenau zu einem schweren Frontalzusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Lastkraftwagen. Die Kollision verletzte alle drei Insassen beider Fahrzeuge schwer, wobei zwei von ihnen noch in Lebensgefahr schweben.

Kreiselschwere Kollision am Köpplhof

Der 65-jährige Mann aus dem Landkreis Passau steuerte ein Wohnmobil auf der B 533 von der B 85 kommend in Richtung Grafenau. Begleitet wurde er von seiner 54-jährigen Ehefrau. Zur gleichen Zeit fuhr ein 22-jähriger Staatsbürger aus Belarus mit einem 7,5-Tonnen-Lkw die B 533 von Grafenau in Richtung B 85. Etwa auf Höhe des Köpplhofes kollidierten die beiden Fahrzeuge frontal. Die genauen Ursachen für diesen Zusammenstoß sind derzeit noch ungeklärt.

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Zerstörung der Fahrzeuginnenräume

Die Wucht der Kollision war extrem hoch. Bei dem Aufprall wurden die Fahrgastzellen beider Fahrzeuge massiv beschädigt. Das Wohnmobil und der Klein-Lkw im Frontbereich völlig zerstört. Die beiden unbeteiligten Fahrzeuge wurden im Anschluss an die Unfallaufnahme von der Unfallstelle abgeschleppt und zunächst sichergestellt.

Verletzungsschwere und Rettungseinsätze

Alle drei Insassen wurden so schwer verletzt, dass sie mit zwei Rettungshubschraubern und einem Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden mussten. Ein Update der Lage bestätigt, dass der 22-jährige Fahrer des Klein-Lkws zwar schwer verletzt wurde, seine Verletzungen jedoch weniger schwerwiegend sind. Die beiden Insassen des Wohnmobils, der 65-jährige Mann und seine 54-jährige Frau, schweben weiterhin in Lebensgefahr.

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Mehrschichtige Spurensicherung und Reinigung

Wegen der unklaren Spurenlage und der schweren Verletzungen der Unfallbeteiligten wurde in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Passau ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Bundesstraße musste während dieser Maßnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt werden. Zur Absicherung der Unfallstelle und zur Verkehrslenkung waren die Feuerwehren aus Grafenau, Eberhardsreuth, Bärnstein, Saldenburg und Schönberg vor Ort. Zudem musste die Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug gereinigt werden, da Betriebsstoffe ausliefen.

Höherer Sachschaden und aktuelle Lage

Der dabei entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die genaue Klärung der Unfallursache bleibt weiterhin offen, da die Spuren durch die massive Zerstörung der Fahrzeuge erheblich verändert wurden. Die Ermittlungen der Behörden und des Gutachters laufen unter Hochdruck, um die Geschehnisse rund um den Zusammenstoß am 16. November 2026 aufzuklären.