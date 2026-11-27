Schwerer Verkehrsunfall am 27. November 2026 auf der B169 bei Fügen Tirol: Zwei Fahrzeuge kollidierten frontal, mehrere Personen wurden verletzt und müssen aus den Wracks befreit werden.

Am Freitag, dem 27. November 2026, ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Zillertaler Bundesstraße B169 im Gemeindegebiet von Fügen. Ein 58-jähriger Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er in eine Frontalkollision mit einem weiteren Pkw verwickelt war. Die B169 verläuft in diesem Abschnitt in Richtung Strass im Zillertal und war infolgedessen für die Dauer der Bergungsmaßnahmen vollständig gesperrt.

Ablauf der Kollision und Verletzte Personen

Der 58-Jährige kam aus bisher unbekannter Ursache von seiner Spur ab und touchierte zunächst den Außenspiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Anschließend prallte sein Wagen frontal mit dem Pkw eines 50-jährigen österreichischen Fahrers zusammen. In dem Fahrzeug des 50-Jährigen befand sich eine 71-jährige Beifahrerin ebenfalls aus Österreich. Alle am Unfall beteiligten Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades, wobei die Schwere der Blessuren im weiteren Verlauf der Erstversorgung geklärt wurde.

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Einsatzkräfte befreien Opfer aus den Wracks

Die Rettung der Insassen gestaltete sich komplex, da beide Fahrzeuge stark beschädigt waren. Die freiwillige Feuerwehr Fügen sowie die freiwillige Feuerwehr Schlitters hatten die Aufgabe, die verunfallten Personen mit einer Bergeschere aus den zerstörten Fahrzeugstrukturen zu befreien. Dieser technische Einsatz war notwendig, um den Opfern Zugang zu verschließen und sie für den Transport vorzubereiten, während parallel die medizinische Erstversorgung an der Unfallstelle stattfand.

Medizinische Versorgung und Transportwege

Nach der Sicherstellung und ersten ärztlichen Behandlung wurden die Verletzten auf unterschiedlichen Wegen in spezialisierte Kliniken transportiert. Der 58-Jährige Fahrer des auslösenden Wagens wurde mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Schwaz gebracht. Die 71-jährige Beifahrerin im zweiten Fahrzeug wurde mit dem Rettungshubschrauber Heli 5 ebenfalls nach Schwaz geflogen. Der 50-jährige Fahrer des zweiten Pkw erhielt medizinische Hilfe und wurde per Rettungshubschrauber Heli 3 in das Universitätsspital Innsbruck überführt.

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Umsetzungsmaßnahmen der Einsatzkräfte

Der Großeinsatz an der Unfallstelle erforderte die Koordination zahlreicher Hilfskräfte und Fahrzeuge. Die Freiwillige Feuerwehr Fügen rückte mit 25 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen an, während die Freiwillige Feuerwehr Schlitters 15 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge zur Verfügung stellte. Zudem waren die Notarztteams des Heli 5 und Heli 3 im Einsatz, ebenso wie der Notarzt des Vorderes Zillertal. Mehrere Rettungstransportwagen sicherten die medizinische Versorgung ab.

Folgen für den Verkehrsfluss und Sachschaden

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, was die Bergung der Wracks erschwerte und die Sperrdauer der B169 verlängerte. Zur Absicherung des Unfallorts war auch die Straßenmeisterei Zell am Ziller mit einem Bergefahrzeug vor Ort. Für die Dauer der gesamten Bergungs- und Freiräumungsarbeiten wurde eine Umleitung eingerichtet, um den restlichen Verkehrsfluss auf der stark befahrenen Strecke zu ermöglichen, während die Spuren sichert wurden.