Schwerer Forstunfall im Kärntner Bärental: Arbeiter von drehendem Baum eingeklemmt

Bei Fällarbeiten im Kärntner Bärental wurde ein 48-jähriger Forstarbeiter von einem sich unerwartet drehenden Baum getroffen und eingeklemmt. Kollegen und das Team des Rettungshubschraubers Christophorus C11 retteten den Mann, der ins UKH Klagenfurt geflogen wurde.

Ein Forstarbeiter ist bei einem Unfall im Kärntner Bärental schwer verletzt worden. Der 48-jährige Mann war am Samstag gegen 11 Uhr mit Fällarbeiten in einem Waldstück im Bezirk Klagenfurt-Land beschäftigt, als ein von ihm geschlagener BSTEIGERNDER Baum sich während des Falles unerwartet drehte und mit dem abgeschnittenen Ende voraus auf den Arbeiter zurutschte.

Dabei wurde ein Bein des Mannes zwischen dem gefällten Baum und einem anderen Baum eingeklemmt. Kollegen leisteten zunächst Erste Hilfe und brachten den Verletzten über das steile Gelände zu einem Firmen-Lastwagen. Das Rettungsteam des Notarzthubschraubers Christophorus C11 übernahm die weitere Versorgung und flog den 48-Jährigen in das Unfallkrankenhaus UKH Klagenfurt. Der Vorfall zeigt einmal mehr die Gefahren bei Forstarbeiten, wo trotz größter Vorsicht unvorhersehbare Situationen entstehen können.

Die genauen Umstände, die zu der Drehung des Baumes führten, werden von den zuständigen Behörden nun untersucht. Für den Verletzten begann eine lange Phase der medizinischen Behandlung und Rehabilitation. Die Rettungsaktion war dank des schnellen Eingreifens der Kollegen und der professionellen Hilfe des Rettungsdienstes erfolgreich, wobei der Transport über das unwegsame Gelände eine besondere Herausforderung darstellte. Solche Unfälle unterstreichen die Wichtigkeit von Sicherheitsvorkehrungen und regelmäßigen Schulungen im Forstbereich





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