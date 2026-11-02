Schwerer Dreifach-Unfall auf L 4010 in Gaaden: Rettungswesen im Großalarm

Am 2. November 2026 kam es in Gaaden zu einem massiven Auffahrunfall mit drei verletzten Personen. Freiwillige Feuerwehren befreien eingeschlossene Fahrgäste und räumen die gesperrte Bundesstraße.

Ein schwerwiegender Verkehrsunfall hat die Gemeinde Gaaden am 2. November 2026 in den Fokus der Rettungskräfte gerückt. Gegen 17:20 Uhr ereignete sich ein massiver Zusammenstoß auf der Landesstraße L 4010 im Bereich des Gemeindegebiets. Drei Personen erlitten dabei Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Lage war zu Beginn des Einsatzes aufgrund unklarer Hinweise auf möglicherweise verletzte Personen sehr dynamisch.

Koordinierte Menschenrettung nach Zusammenstoß

Die Einsatzleitung reagierte sofort auf die potenzielle Gefahr und alarmierte gemäß dem gültigen Alarmplan die Freiwillige Feuerwehr Gaaden sowie die Freiwillige Feuerwehr Siegenfeld. Bei Ankunft vor Ort stellten die Kräfte fest, dass drei Pkw frontal oder Auffahrunfällen miteinander kollidiert waren. Die Wucht der Aufprallkräfte war enorm, was dazu führte, dass zwei der Fahrzeuge schwer beschädigt und so stark deformiert wurden, dass Insassen nicht mehr selbstständig aussteigen konnten.

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Das primäre Ziel der Einsatzkräfte verlagerte sich unverzüglich auf die schonende und schnelle Befreiung der eingeschlossenen Person. In einer engen Kooperation mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Siegenfeld kam ein elektrischer Spreizer zum Einsatz, um das Unfallwrack zu öffnen. Dieser technische Eingriff war notwendig, da die Karosseriestrukturen durch die Metallverformung eine manuelle Befreiung unmöglich machten. Dank des professionellen und koordinierten Vorgehens aller am Einsatz beteiligten Kräfte gelang die sichere Rettung der Person bereits fünfzehn Minuten nach dem initialen Alarm.

Polizeiliche Aufnahme und medizinische Versorgung

Nach Abschluss der eigentlichen Menschenrettung konnte der operative Ablauf kurzfristig etwas entschleunigt werden, ohne dass die Aufmerksamkeit nachließ. Im Vordergrund standen nun die polizeiliche Unfallaufnahme sowie die medizinische Erstversorgung der am Unfall beteiligten Personen. Insgesamt mussten drei Personen mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiterführenden Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Während dieses Phasenübertritts stellten die Rettungskräfte sicher, dass die Verletzten stabilisiert wurden und die Szene für die Ermittlungen gesichert blieb.

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Zur Unterstützung bei den folgenden Arbeiten wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Sittendorf mit ihrem schweren Abschleppfahrzeug nachalarmiert. Diese Verstärkung war erforderlich, da die verunfallten Pkw aufgrund der massiven Zerstörung nicht von normalen Abschleppdiensten entfernt werden konnten. Die Fahrzeuge wurden sicher verladen und zunächst zu einem Abstellplatz an der Ortseinfahrt von Gaaden verbracht, um den Weg für die Ermittlungsbehörden freizuhalten.

Aufräumarbeiten und Verkehrsregulierung

Neben der Bergung der Wracks lagen die Hauptaufgaben in der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit. Die Freiwilligen Feuerwehren reinigten die Fahrbahn der L 4010 penibel von Fahrzeugteilen, Glassplittern und ausgetretenen Betriebsmitteln wie Öl oder Kühlmittel. Diese Maßnahme war entscheidend, um das Risiko weiterer Unfälle für kommende Verkehrsteilnehmer auszuschließen. Gleichzeitig gewährleisteten die Feuerwehren während des gesamten Einsatzes einen vorbeugenden Brandschutz, da bei Verkehrsunfällen mit beschädigten Kraftfahrzeugen stets Brandgefahr durch elektrische Leitungen oder austretende Flüssigkeiten besteht.

Gemeinsam mit mehreren Sanitätskräften und Polizeistreifen standen insgesamt 42 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Gaaden, Siegenfeld und Sittendorf im Einsatz. Die Gesamtdauer des umfangreichen Vorhabens belief sich auf knapp zwei Stunden. Während der gesamten Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die L 4010 für den Kraftfahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden, um die Arbeit der Rettungsteams nicht zu gefährden und die Unfallstelle in Ruhe untersuchen zu können.