Schwerer Dachbrand im 20. Wiener Bezirk: Großalarm und Evakuierung

Ein intensiver Dachbrand in einem sanierten Wohngebäude im 20. Bezirk von Wien führte zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Trotz schwieriger Bedingungen durch Baugerüst und Funkenflug gelang es, ein Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern. 85 Bewohner wurden sicher evakuiert und betreut.

In der Nacht auf Donnerstag, den 18. Juni 2026, kam es im 20. Wiener Gemeindebezirk zu einem schweren Dachbrand , der umfangreiche Einsatzkräfte erforderte. Aufgrund der hohen Brandintensität und der notwendigen Evakuierung zahlreicher Bewohner wurde die Alarmstufe 3 ausgerufen.

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte mit einem umfassenden Löschangriff an, bei dem mehrere Wasserwerfer über Drehleitern und eine Teleskopmastbühne eingesetzt wurden, um die Flammen schnell unter Kontrolle zu bringen. Zusätzlich wurden Löschleitungen über die Stiegenhäuser und ein Baugerüst in das Dach vorgenommen, da sich das Gebäude in einer Generalsanierung befand. Trotz erheblichen Funkenflugs, der umliegende Gebäude gefährdete, konnte ein Übergreifen der Flammen verhindert werden. Die Löschwasserversorgung wurde durch Großtanklöschfahrzeuge sichergestellt.

Insgesamt 85 evakuierte Personen wurden von der Berufsrettung Wien in einer nahegelegenen Rettungsstation betreut, wobei niemand hospitalisiert werden musste. Unterstützung leisteten auch das Mobile Einsatzteam von Wiener Wohnen und die Gruppe Sofortmaßnahmen. Die Brandursache wird derzeit ermittelt





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