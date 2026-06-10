Schwerer Busunfall in Bayern: Ein Schulkind ums Leben

Ein Reisebus mit Schulkindern und ein Linienbus sind in Bayern zusammengestoßen. Bei dem Unfall sind mehrere Personen verletzt worden, darunter drei Kinder. Ein Schulkind ist ums Leben gekommen.

In Bayern sind am Mittwoch ein Reisebus mit Schulkind ern und ein Linienbus zusammengestoßen. Mehrere Personen wurden verletzt, darunter drei Kinder. Bei einem schweren Busunfall in Oberbayern ist ein Schulkind ums Leben gekommen.

Zwei weitere Kinder und eine Lehrerin wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch gegen Mittag zwischen Ampermoching und Ottershausen. Nach Angaben der Polizei Ingolstadt stießen dort ein Linienbus und ein entgegenkommender Reisebus zusammen. In dem Reisebus befanden sich Schüler sowie Lehrkräfte zweier zweiter Klassen einer Grundschule.

Neben dem tödlich verletzten Kind wurden zwei weitere Kinder und eine Lehrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Informationen kam es in einem Kurvenbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Zur Klärung der Ursache wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben.

Für die Betroffenen und Angehörigen wurde eine Betreuungsstelle eingerichtet. Die Unfallstelle wurde abgesperrt, rund um den Bereich kam es laut Polizei zu erheblichen Verkehrsbehinderungen





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