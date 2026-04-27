Schwerer Busunfall im Wiener Tunnel – Fahrer wie durch ein Wunder gerettet

Ein Linienbus kollidierte im Wiener Tunnel der A4 mit einem Pkw und anschließend mit der Tunnelwand. Ein Audi A4 wurde stark beschädigt, der Fahrer überlebte schwer verletzt. 17 Fahrgäste mussten aus dem Bus evakuiert werden. Kilometerlanger Stau.

Ein schwerer Verkehr sunfall im Wiener Tunnel der A4 hat am heutigen Tag für massive Verkehr sbehinderungen und eine aufwendige Rettung saktion gesorgt. Gegen Mittag kollidierte ein Linienbus zunächst mit einem Pkw, bevor er anschließend mit der Beifahrerseite gegen die Tunnelwand krachte.

Der Audi A4, der direkt von dem Bus getroffen wurde, erlitt den größten Schaden. Die Karosserie des Fahrzeugs wurde durch die Wucht des Aufpralls massiv verformt und ist vermutlich Totalschaden. Es ist nahezu ein Wunder, dass der 61-jährige Fahrer des Audi den Unfall überlebt hat. Er zog sich lediglich Prellungen zu und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Situation im Bus gestaltete sich ebenfalls dramatisch. Aufgrund der Beschädigungen und der eingeschränkten Zugänglichkeit mussten insgesamt 17 Fahrgäste von der Berufsfeuerwehr Wien durch die Fenster evakuiert werden. Ein 47-jähriger Mitfahrer erlitt dabei Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Die übrigen Insassen wurden vorsorglich von der Autobahn in Sicherheit gebracht und medizinisch versorgt.

Die Bergung der schwer beschädigten Fahrzeuge erwies sich als äußerst kompliziert und zeitaufwendig. Spezialgerät musste eingesetzt werden, um die Wracks aus dem Tunnel zu entfernen. Der Einsatz dauerte bis in die frühen Abendstunden an, was zu einem kilometerlangen Stau auf der Wiener Tangente führte. Beide Fahrspuren im Tunnelbereich mussten für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten vollständig gesperrt werden.

Die Polizei leitete den Verkehr über alternative Routen, konnte jedoch die Stausituation nur bedingt entschärfen. Pendler mussten mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Die genauen Unfallursachen sind derzeit noch unklar und werden von der Polizei untersucht. Es wird geprüft, ob überhöhte Geschwindigkeit, mangelnder Sicherheitsabstand oder andere Faktoren zu dem schweren Zusammenstoß geführt haben.

Zeugenaussagen werden ausgewertet und die Aufzeichnungen der Überwachungskameras im Tunnelbereich analysiert. Die Ermittlungen sollen Licht ins Dunkel bringen und klären, wer die Schuld an dem Unfall trägt. Die Berufsfeuerwehr Wien, die Rettung und die Polizei arbeiteten während des gesamten Einsatzes Hand in Hand, um die Verletzten zu versorgen, die Unfallstelle abzusichern und den Verkehr wieder freizugeben. Die Koordination der Einsatzkräfte war aufgrund der komplexen Situation und der großen Anzahl an Beteiligten eine besondere Herausforderung.

Der Vorfall verdeutlicht einmal mehr die Gefahren im Straßenverkehr und die Bedeutung von Vorsicht und Aufmerksamkeit. Autofahrer sollten stets die geltenden Verkehrsregeln beachten und ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen einhalten. Auch die regelmäßige Überprüfung der Fahrzeuge und die Einhaltung der technischen Vorschriften tragen dazu bei, Unfälle zu vermeiden. Die Autobahnverwaltung wird die Tunnelbeleuchtung und die Beschilderung im betroffenen Bereich überprüfen, um mögliche Verbesserungen vorzunehmen und die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer zu erhöhen.

Es wird auch geprüft, ob zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind, um ähnliche Unfälle in Zukunft zu verhindern. Die Reinigung des Tunnels von Trümmerteilen und Ölspuren wird voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, weiterhin vorsichtig zu fahren und die Anweisungen der Polizei zu befolgen. Die A4 bleibt weiterhin eine wichtige Verkehrsader für Wien und die umliegenden Gemeinden.

Eine schnelle Wiederherstellung des normalen Verkehrsflusses ist daher von großer Bedeutung. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung bei der Aufklärung des Unfalls. Wer den Vorfall beobachtet hat oder relevante Informationen besitzt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0670 400 400 4 zu melden. Für Fotos oder Videos, die im Zusammenhang mit dem Unfall entstanden sind und an die Redaktion von Heute.at gesendet werden, ist eine Belohnung von 50 Euro ausgeschrieben





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