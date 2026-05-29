Schwerer Bierunfall: 180 Kisten fallen von LKW in Oberösterreich

Ein LKW verliert in einem Kreisverkehr in Neukirchen bei Lambach 180 Bierkisten. tausende Flaschen zerschellen auf Straße und Feld. Feuerwehren und Polizei räumen auf, Verkehr wird umgeleitet.

In Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, ereignete sich am Freitagabend ein foußes Verkehrsunglück, das viele Bierfreunde ins Mark traf. Ein LKW -Sattelzug verlor im Kreisverkehr an der Kreuzung der B1 Wiener Straße, Fischerau mit dem Gewerbepark Neukirchen bei Lambach und der Salzburger Straße einen Teil seiner Ladung. 180 Bierkisten stürzten auf die Fahrbahn, wobei sich ihr Inhalt - Weizenbier und Märzenbier - auf der Straße, der Böschung und im angrenzenden Feld verteilte.

Von den insgesamt 3.600 Bierflaschen gingen viele zu Bruch. Die Einsatzkräfte vermuteten, dass die Ladungssicherung mangelhaft gewesen sein dürfte. Zwei Feuerwehren und mehrere Polizistinnen und Polizisten waren mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Bierkisten wurden gestapelt, die zerbrochenen Flaschen eingesammelt und abtransportiert.

Danach konnten die Kisten wieder auf den LKW verladen werden. Nach einer erneuten Sicherung der Ladung setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Der Kreisverkehr war an der Unfallstelle für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Der Verkehr in Richtung Wels wurde über das Ortszentrum von Lambach und die B144 Gmundener Straße umgeleitet





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