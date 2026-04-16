Schwerer Auffahrunfall auf der LB2 bei Schwarzenau: Eine Lenkerin mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Ein heftiger Auffahrunfall auf der Landesbahnstraße (LB2) bei Schwarzenau forderte am späten Mittwochnachmittag einen Rettungshubschraubereinsatz. Zwei PKW kollidierten, wodurch eine 69-jährige Fahrerin verletzt wurde und mit dem Hubschrauber in die Klinik nach Krems geflogen werden musste. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am späten Mittwochnachmittag die Landesbahnstraße ( LB2 ) im Gemeindegebiet von Schwarzenau weitgehend lahmgelegt. Gegen 17.10 Uhr ereignete sich auf der Strecke, die von Schwarzenau in Richtung Stögersbach führt, ein folgenschwerer Zusammenstoß zweier Personenkraftwagen. Eine 69-jährige Lenkerin, die mit ihrem Fahrzeug an der Kreuzung mit der L8106 nach links in Richtung Matzlesschlag abbiegen wollte, musste aufgrund des starken Gegenverkehrs anhalten.

Sie wartete auf eine freie Fahrbahn, um ihre Fahrt fortsetzen zu können. Aus bisher ungeklärter Ursache dürfte eine nachfolgende, 30 Jahre alte Autofahrerin, die ebenfalls aus Richtung Schwarzenau unterwegs war, das stehende Fahrzeug zu spät erkannt haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte ein heftiger Auffahrunfall nicht mehr verhindert werden. Die Wucht des Aufpralls war so immens, dass der vordere, stehende PKW mehrere Meter nach vorne geschleudert wurde und quer auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand kam. In dieser ungünstigen Position streifte das Fahrzeug zudem noch einen entgegenkommenden LKW. Der Fahrer des Lastwagens blieb glücklicherweise unverletzt und sein Fahrzeug war weiterhin fahrtüchtig. Die beiden Unfallbeteiligten, die Fahrerinnen der kollidierenden PKW, waren ansprechbar und konnten ihre Fahrzeuge mit teilweiser Unterstützung eigenständig verlassen. Sie wurden umgehend vom Roten Kreuz erstversorgt und medizinisch betreut. Für die schwerer verletzte 69-jährige Lenkerin, die durch die Kollision mehr als nur leichte Blessuren davontrug, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser flog sie umgehend in das Landesklinikum Krems, um dort die notwendige weiterführende medizinische Behandlung zu erhalten. Die 30-jährige Fahrerin des auffahrenden PKW wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Landesklinikum Horn gebracht. Die Aufräum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle gestalteten sich aufwendig. Die Freiwilligen Feuerwehren von Schwarzenau und Stögersbach waren umgehend zur Stelle und übernahmen die notwendige Fahrzeugbergung, um die Straße schnellstmöglich wieder für den Verkehr freigeben zu können. Insgesamt waren fünf Feuerwehren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die verschiedenen Aufgaben zu bewältigen. Für die Dauer der gesamten Einsatzmaßnahmen, welche mehrere Stunden in Anspruch nahmen, musste die Landesbahnstraße (LB2) in beide Fahrtrichtungen vollständig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde für den gesamten Verkehr eingerichtet, um die Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Der Unfall auf der LB2 bei Stögersbach führte am späten Mittwochnachmittag somit zu einer erheblichen Verkehrsbeeinträchtigung und einer längeren Totalsperre der vielbefahrenen Strecke. Die genauen Umstände, die zu diesem Auffahrunfall führten, werden nun von den zuständigen Behörden untersucht





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