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Schwerer Auffahrunfall auf der B139 Kremstalstraße bei Ansfelden

Verkehrsunfall News

Schwerer Auffahrunfall auf der B139 Kremstalstraße bei Ansfelden
AuffahrunfallB139 KremstalstraßeAnsfelden
📆03/06/2026 20:46:00
📰laumatat
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Ein schwerer Auffahrunfall auf der B139 Kremstalstraße bei Ansfelden hat Freitagabend zu erheblichen Verzögerungen im dichten Abendverkehr geführt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine mittelschwer und eine leicht.

Ein schwerer Auffahrunfall auf der B139 Kremstalstraße bei Ansfelden hat Freitagabend zu erheblichen Verzögerungen im dichten Abendverkehr geführt. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine mittelschwer und eine leicht.

Die mittelschwer verletzte Person wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Die B139 Kremstalstraße war im Bereich der Unfallstelle gesperrt, die Polizei richtete eine örtliche Umleitung ein. Die Einsatzkräfte dreier Feuerwehren wurden zur Personenrettung alarmiert. Die Feuerwehr führte die Aufräumarbeiten durch und unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung der verunfallten Fahrzeuge

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Auffahrunfall B139 Kremstalstraße Ansfelden Verkehrsunfall Verletzte Personen

 

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