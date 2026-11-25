Am 24. November 2026 ereignete sich in Hallstatt ein schwerer Arbeitsunfall, bei dem eine Mauer einstürzte. Die FF Bad Goisern sicherte zuvor eine Ölspur und half bei der Rettung des 32-jährigen Mannes.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Goisern stand am 24. November 2026 vor einer extremen Doppelbelastung im Einsatzdienst. Kurz nach der Beseitigung einer ausgedehnten Dieselölspur in Bad Goisern trafen die Kräfte der Feuerwehr zum Ort eines schweren Arbeitsunfalls in der Nachbargemeinde Hallstatt ein. Dort war ein 32-jähriger Mann aus Salzburg verschüttet worden, nachdem eine Baustellenaufsicht plötzlich eingestürzt war. Die Landeswarnzentrale alarmierte sofort das Hubrettungsfahrzeug und weitere Einheiten.

Ersteinsatz Ölspur und Alarmierung

Der Tag begann mit einem technischen Gebrechen eines Pkw in der Region Bad Goisern. Es war zu einem größeren Kraftstoffverlust gekommen, der zu einer erheblichen Ölverschmutzung führte. Die Einsatzkräfte der FF Bad Goisern wurden zunächst zur Beseitigung dieser Ölspur gerufen. Im Bereich eines Gewerbeparkplatzes sowie entlang der Bundesstraße B 145 war das auslaufende Dieselkraftstoff-Produkt zu verzeichnen. Die Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen trugen Ölbindemittel aus, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Sicherheit auf der Straße wiederherzustellen.

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Noch während dieser Säuberungsarbeiten langte die Alarmierung zu einer sogenannten Personenrettung aus der Tiefe ein. Die Koordinierungsstelle in der Landeswarnzentrale erkannte die Schwere der Situation und mitalarmierte das Goiserer Hubrettungsfahrzeug. Die FF Bad Goisern brach den Einsatz in Bad Goisern ab und richtete sich auf den Transport nach Hallstatt im Bezirk Gmunden aus. Diese schnelle Umstellung zeigte die Flexibilität und Einsatzbereitschaft der lokalen Feuerwehr.

Detaillierter Unfallhergang und Bergung

In Hallstatt war bei laufenden Sanierungsarbeiten ein Teil einer Bestandsmauer völlig ungeplant eingebrochen. Die genaue Ursache für diesen Einsturz ist derzeit noch nicht geklärt und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Durch den plötzlichen Kollaps der Mauerstruktur wurden die unteren Extremitäten eines 32-jährigen Mannes aus Salzburg schwer verschüttet. Die anwesenden Mitarbeiter der Baustelle setzten sofort die Rettungskette in Gang und alarmierten die notwendigen Hilfskräfte.

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Die örtlichen Gegebenheiten an der Unfallstelle in Hallstatt gestalteten sich als besonders herausfordernd für die Rettungssanitäter und Feuerwehrleute. Der Verletzte befand sich in einer engen Baugrube. Mehrere Notärzte und Sanitäter versorgten den Mann sofort in der Grube mit Erstmaßnahmen. Gemeinsam mit den Kräften der Feuerwehr Hallstatt wurde die aufwendige Befreiung des Verschütteten durchgeführt. Aufgrund des engen Raums kam eine Schleifkorbtrage zum Einsatz.

Komplexer Transport ins Krankenhaus

Die Bergung des Schwerverletzten erforderte präzise Techniken und spezialisierte Ausrüstung. Der Mann wurde behutsam in die Schleifkorbtrage verbracht und mittels Seiltechnik aus der Grube gehoben. Ein Baukran wurde zur Unterstützung herangezogen, um den Verletzten schonend zum Rettungsfahrzeug zu transportieren. Dieser logistische Aufwand war notwendig, um weitere Verletzungen des Patienten zu vermeiden und seinen stabilen Zustand zu gewährleisten.

Anschließend erfolgte der Transport des 32-jährigen Salzburgers per Notarzt-Hubschrauber ins Universitätsklinikum Hall (UKH) Salzburg. Der Zustand des Mannes wurde als schwer verletzt eingestuft. Die medizinische Versorgung in Salzburg ist die nächstgelegene umfassende Behandlungsmöglichkeit für dieart schweren Verletzungen der unteren Extremitäten. Der medizinische Einsatz war damit vorerst abgeschlossen.

Zeitlicher Ablauf und Einsatzende

Die Gesamtdauer des Einsatzes für die mit dem Kommando- und Hubrettungsfahrzeug ausrückenden Kräfte der FF Bad Goisern erstreckte sich über mehrere Stunden. Der offizielle Einsatzende-Zeitpunkt war schließlich um 12:36 Uhr. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle beteiligten Einheiten mit der Sicherung, der Bergung und der medizinischen Betreuung beschäftigt. Die Koordination zwischen der Feuerwehr, dem Rettungsdienst und den Notärzten verlief effizient.

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Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Es ist unklar, warum die Mauer beim Renovieren plötzlich einstürzte. Die FF Bad Goisern bleibt für solche komplexen Doppelalarmerierungen gut vorbereitet. Die Einsatzkräfte demonstrierten am 24. November 2026 erneut ihre hohe Professionalität im Umgang mit Notfallsituationen in der Region Oberösterreich.