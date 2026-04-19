Schwerer Alpinunfall auf der Stubaier Wildspitze: Skitourengeher stürzt 170 Meter ab

Bei einer Skitour auf die Stubaier Wildspitze verlor ein 36-jähriger Alpinist auf einem steilen Schneefeld den Halt und stürzte rund 170 Meter in die Tiefe. Eine komplizierte und unterbrochene Rettungsaktion mit mehreren Hubschraubern und Bergrettungskräften war die Folge. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen, sein Begleiter sicher geborgen.

Ein dramatischer Alpinunfall ereignete sich am Sonntag auf der Stubaier Wildspitze , einem beliebten Ziel für ambitionierte Skitour engeher. Zwei befreundete Männer, ein 36-jähriger Österreicher und ein 21-jähriger Italiener, hatten sich zu einer Tour auf den 3.341 Meter hohen Gipfel im Stubaital aufgemacht. Was als geplante und anfangs reibungslos verlaufende Unternehmung begann, nahm eine jähe Wendung, als der ältere der beiden Alpinisten in Absturz geriet.

Die Tour startete vielversprechend von der Talstation der Gletscherbahn in Neustift. Die beiden Tourengeher nutzten eine Kombination aus Tourenski und Liftanlagen, um sich dem Einstieg des Gratanstiegs zur Stubaier Wildspitze zu nähern. Am sogenannten Ski-Depot angekommen, erfolgte der übliche Wechsel von den Tourenski zu Steigeisen und Pickel, die Ski wurden sicher auf den Rucksäcken verstaut. Ohne zusätzliche Seilversicherung setzten sie ihren Aufstieg über den ausgesetzten Südostgrat fort, der mit Schwierigkeitsgraden von UIAA II bis III bewertet ist.

Nach etwa einer halben Stunde Aufstieg, als sie sich bereits auf einer Höhe von 3.275 Metern befanden, ereignete sich das Unglück. Der 36-Jährige verlor auf einem steilen Firnfeld in der Südflanke aus bislang ungeklärter Ursache den Halt. Zuerst rutschte er nur wenige Meter talwärts, doch dann folgte ein langer und verhängnisvoller Sturz. Über eine Distanz von rund 170 Metern stürzte er über felsdurchsetztes Gelände ab und soll sich dabei mehrfach überschlagen haben. Der junge Begleiter musste hilflos mitansehen, wie sein Freund abstürzte. Nach dem Aufprall blieb der Verunglückte reglos liegen. Der Schock saß tief, doch der 21-Jährige reagierte instinktiv und setzte umgehend den Notruf ab.

Die Rettungsaktion, die kurz darauf begann, gestaltete sich äußerst kompliziert und zog sich über Stunden hin. Drei Hubschrauber wurden alarmiert, um dem verunglückten Alpinisten zu Hilfe zu eilen. Der Notarzthubschrauber Alpin 2 musste die Rettungsbemühungen jedoch aufgrund der widrigen Wetterbedingungen abbrechen, was die Situation weiter verschärfte und die Hoffnung auf eine schnelle Bergung dämpfte. Schließlich gelang es dem Hubschrauber Christophorus 1, den Verletzten mittels Tau aus der Gefahrenzone zu bergen.

Parallel zu den Hubschraubereinsätzen machten sich auch Einsatzkräfte der Bergrettung Neustift im Stubaital sowie ein Alpinpolizist auf den Weg zum Absturzort. Sie nutzten zunächst ein Pistenfahrzeug und legten den restlichen Weg zu Fuß zurück. Nach einer ersten medizinischen Einschätzung und Erstversorgung vor Ort wurde der schwer verletzte Alpinist in die Klinik nach Innsbruck geflogen, wo er weiter behandelt wird. Sein Begleiter, der den dramatischen Absturz miterleben musste, wurde vom Polizeihubschrauber Libelle mittels Tau im Bereich der Absturzstelle am Grat geborgen. Er wurde zu einem Zwischenlandeplatz bei der Bergstation Gamsgarten ausgeflogen und dort in Sicherheit gebracht. Der genaue Unfallhergang wird nun von den zuständigen Behörden untersucht, um die Ursachen für den folgenschweren Sturz zu klären.





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