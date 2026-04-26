Schwere Vorwürfe gegen Schiedsrichter-Koordinator Rocchi – Ermittlungen wegen mutmaßlicher Einflussnahme auf VAR-Entscheidungen

Gianluca Rocchi, der Schiedsrichter-Koordinator für die Serie A und B, hat sich selbst suspendiert, nachdem die Mailänder Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mutmaßlicher Beteiligung an Sportbetrug aufgenommen hat. Es geht um Vorwürfe der Einflussnahme auf VAR-Entscheidungen und der Bevorzugung von Inter Mailand.

Der italienische Fußball befindet sich inmitten einer schweren Krise, ausgelöst durch Ermittlungen der Mailänder Staatsanwaltschaft gegen Gianluca Rocchi , den Koordinator der Schiedsrichter für die Serie A und B. Die Vorwürfe sind gravierend: Rocchi wird mutmaßliche Einflussnahme auf VAR -Entscheidungen und Sport betrug vorgeworfen.

Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, ob Rocchi Druck auf Schiedsrichter ausgeübt und somit das Ergebnis von Spielen manipuliert hat. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Frage, ob bei der Besetzung der Schiedsrichterteams eine Bevorzugung von Referees stattfand, die dem Verein Inter Mailand wohlgesonnen waren. Diese Anschuldigungen werfen einen dunklen Schatten auf die Integrität des italienischen Fußballs und könnten weitreichende Konsequenzen haben.

Die Entwicklung nahm am Samstagabend eine dramatische Wendung, als Gianluca Rocchi selbst die vorübergehende Suspendierung von seinem Amt bekannt gab. Dieser Schritt erfolgte unmittelbar nachdem die Staatsanwaltschaft Mailand offiziell Ermittlungen gegen ihn einleitete. Auch Andrea Gervasoni, der VAR-Supervisor, trat in eine ähnliche Situation und suspendierte sich ebenfalls von seinen Aufgaben. Der italienische Schiedsrichterverband AIA reagierte umgehend und kündigte an, den Nationalausschuss dringen einzuberufen, um die personellen Konsequenzen zu beraten und eine vorläufige Lösung für die Schiedsrichterkoordination zu finden.

Die Suspendierungen von Rocchi und Gervasoni deuten auf die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe hin und unterstreichen den Wunsch des Verbands, Transparenz und Glaubwürdigkeit zu wahren. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft konzentrieren sich auf mehrere Spiele der vergangenen Saison, darunter die Begegnung Udinese gegen Parma, die Udinese durch einen umstrittenen Elfmeter gewann, sowie das Spiel Inter Mailand gegen Hellas Verona, das Inter knapp mit 2:1 für sich entschied. Diese Spiele werden nun einer genauen Prüfung unterzogen, um mögliche Unregelmäßigkeiten aufzudecken.

Die italienische Sportjustiz hat ebenfalls reagiert und die Ermittlungsakten aus Mailand angefordert. Die Staatsanwaltschaft des italienischen Fußballverbands FIGC will die Ergebnisse der Ermittlungen prüfen und gegebenenfalls eigene Maßnahmen einleiten. Sportminister Andrea Abodi hat bereits angekündigt, dass bei Bestätigung der Vorwürfe Konsequenzen folgen werden. Rocchi selbst wies die Anschuldigungen entschieden zurück und betonte, stets korrekt und im Einklang mit den Regeln gehandelt zu haben.

Er begründete seine Selbstsuspendierung mit dem Wunsch, den Ermittlungen nicht im Wege zu stehen und eine ungestörte Aufklärung zu ermöglichen. Rocchi ist seit 2021 in der Position des Schiedsrichterkoordinators tätig und galt als eine Schlüsselfigur in der Organisation des italienischen Schiedsrichterwesens. Der Fall wirft nicht nur Fragen nach der Integrität einzelner Personen auf, sondern auch nach den Strukturen und Kontrollmechanismen innerhalb des italienischen Fußballs.

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Vorwürfe gegen Rocchi und Gervasoni Bestand haben und welche Auswirkungen dies auf die Serie A und B haben wird. Die Glaubwürdigkeit des italienischen Fußballs steht auf dem Spiel, und eine umfassende Aufklärung ist unerlässlich, um das Vertrauen der Fans und der Öffentlichkeit zurückzugewinnen. Die Situation erfordert schnelles und entschlossenes Handeln aller Beteiligten, um die Integrität des Sports zu schützen und zukünftige Manipulationen zu verhindern.

Die Ermittlungen werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen, und die Öffentlichkeit erwartet mit Spannung die Ergebnisse





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