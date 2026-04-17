Schwere Vorwürfe gegen ehemalige Heimleiterin in Wien: Pflegemängel führen zu Leiden der Bewohner

Die Staatsanwaltschaft Wien erhebt Anklage gegen die ehemalige Direktorin eines nun geschlossenen privaten Pflegeheimes. Ihr wird Vernachlässigung wehrloser Personen vorgeworfen, darunter gravierende Pflegemängel, die zu Aufliegegeschwüren, Gelenkversteifungen und Mangelernährung bei 17 Senioren führten.

In einem privaten Wiener Pflegeheim , das inzwischen seine Pforten geschlossen hat, stehen schwere Vorwürfe im Raum, die sich gegen die ehemalige Direktorin richten. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Vernachlässigung wehrloser Personen erhoben. Diesem Vorwurf liegen erschreckende Zustände zugrunde, die sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren erstreckt haben sollen.

Laut der Anklageschrift, deren Einreichung vom Gerichtssprecher Christoph Zonsics-Kral bestätigt wurde, sollen insgesamt 17 Senioren zwischen 2019 und August 2022 unter gravierenden Pflegemängeln gelitten haben. Die Folgen dieser Vernachlässigung waren zutiefst schmerzhaft und beeinträchtigten die Lebensqualität der Bewohner erheblich. Die Anklage spricht von schmerzhaften Zuständen wie Aufliegegeschwüren, die bei bettlägerigen Personen zu chronischen Schmerzen und Infektionsrisiken führen können. Hinzu kamen Gelenkversteifungen, die die Mobilität der Senioren stark einschränkten und zu weiterer Abhängigkeit von Pflegepersonal führten. In besonders drastischen Fällen sollen sogar Knochenbrüche aufgetreten sein, deren Entstehung und Heilung unter unzureichender Pflege kaum vorstellbar sind. Für die Bewohner, die auf eine umfassende Versorgung angewiesen waren, waren die Missstände offensichtlich verheerend. Bei bettlägerigen Bewohnern sollen sich zudem Zustände von Mangelernährung und Austrocknung eingestellt haben, was die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden massiv beeinträchtigte und lebensbedrohlich sein konnte. Diese Zustände werfen ein dunkles Licht auf die Betreuungspraxis des Heimes und erfordern eine umfassende juristische Aufarbeitung. Die Unschuldsvermutung gilt für die Beschuldigte, bis eine rechtskräftige Verurteilung vorliegt, dennoch sind die erhobenen Vorwürfe von beachtlicher Schwere und berühren den Kern der Sorgfaltspflicht gegenüber schutzbedürftigen Menschen. Die gravierenden Pflegemängel scheinen ihren Ursprung auch in einer offensichtlich defizitären Personalausstattung und -qualität zu haben. Vermutlich aus Kostengründen, so die Staatsanwaltschaft, wurden kaum examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen beschäftigt. Stattdessen wurden primär Heimhilfen und auch fachlich nicht qualifiziertes Fremdpersonal eingesetzt. Problematisch war dabei offenbar auch, dass ein Teil dieses Personals über mangelnde Deutschkenntnisse verfügte, was die Kommunikation und die präzise Ausführung von Anweisungen erschwerte und das Risiko von Fehlern erhöhte. Der ehemaligen Heimleiterin wird nun vorgeworfen, dass sie es versäumt hat, die erforderliche Organisation für eine fachgerechte und bedarfsgerechte Betreuung der Bewohner bereitzustellen. Dies beinhaltet die Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl an qualifiziertem Personal und die Gewährleistung einer angemessenen Kommunikationsstruktur. Darüber hinaus soll die Frau versucht haben, den offensichtlichen Personalmangel zu vertuschen. Dies geschah mutmaßlich durch die Führung von inoffiziellen Dienstplänen, die möglicherweise die tatsächliche Personalsituation verschleierten und den Eindruck einer ausreichenden Besetzung erweckten, obwohl dies nicht der Realität entsprach. Solche Vertuschungsversuche können die Aufdeckung von Missständen erschweren und das Problem weiter verschärfen. Die Anklage erwähnt auch Verstöße gegen Dokumentationsvorschriften, die bei der Pflege und der Medikamentenausgabe aufgetreten sein sollen. Eine lückenlose und korrekte Dokumentation ist essentiell für die Qualitätssicherung in der Pflege und die Nachvollziehbarkeit von Behandlungsabläufen. Wenn diese Vorschriften missachtet werden, können schwerwiegende Konsequenzen drohen. Konkret soll es vorgekommen sein, dass Wunden nicht ordnungsgemäß versorgt wurden, was zu Entzündungen und einer verzögerten Heilung führen kann. Auch soll es bei der Verabreichung von Infusionen zu Fehlern gekommen sein, was nicht nur schmerzhaft, sondern auch gesundheitsschädlich sein kann. Zudem wird behauptet, dass falsche Medikamente verabreicht wurden, was potenziell lebensgefährliche Nebenwirkungen auslösen und die eigentliche Behandlung negativ beeinflussen kann. Diese detaillierten Vorwürfe zeugen von einer tiefgreifenden Problematik in der Organisation und Durchführung der Pflege in diesem Heim. Das Pflegeheim, in dem zuletzt rund 100 Senioren untergebracht waren, bot seinen Bewohnern eine Unterkunft, die mit Kosten für ein Einzelapartment inklusive Vollpension von etwa 83 Euro pro Tag, umgerechnet rund 2.500 Euro pro Monat, zu Buche schlug. Dies deutet auf eine gewisse Preisklasse und damit verbundene Erwartungen an die Qualität der angebotenen Dienstleistungen hin. Die Tatsache, dass der Betrieb des Heimes vor etwa einem Jahr eingestellt wurde, ist auf die Nichtverlängerung des Pachtvertrages zurückzuführen. Dies könnte ein Indikator für bereits bestehende Probleme oder die Unrentabilität des Standortes gewesen sein, unabhängig von den nun erhobenen Vorwürfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass für einen Weiterbetrieb eine umfassende Sanierung notwendig gewesen wäre. Dies lässt darauf schließen, dass die räumlichen Gegebenheiten des Heimes möglicherweise nicht mehr den aktuellen Standards entsprachen oder erhebliche Investitionen erforderten. Die Mehrheit der betroffenen Bewohner konnte dank der Unterstützung des Fonds Soziales Wien auf andere Einrichtungen verteilt werden. Diese Maßnahme war unerlässlich, um eine kontinuierliche Betreuung für die Senioren sicherzustellen und sie vor weiteren schädlichen Einflüssen zu schützen. Die Vermittlung in neue Heime ist ein komplexer Prozess, der die Bedürfnisse und den Gesundheitszustand der Bewohner berücksichtigen muss. Der Fonds Soziales Wien spielt in solchen Fällen eine wichtige Rolle bei der Koordination und Organisation der Umsiedlung, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Belastung für die Senioren und ihre Angehörigen zu minimieren. Die Aufarbeitung dieses Falls wird zweifellos eine wichtige Lektion für die gesamte Pflegebranche darstellen und hoffentlich zu strengeren Kontrollen und einer verbesserten Qualitätssicherung in Pflegeeinrichtungen führen, um solche Missstände in Zukunft zu verhindern und das Wohlergehen von schutzbedürftigen Menschen zu gewährleisten





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