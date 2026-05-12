Schwere Verwundung bei Frau auf Heindlbodensteig: Bis ins Krankenhaus geflogen

Eine Wandererin wurde am Montag auf dem Heindlbodensteig in Klaus an der Pyhrnbahn schwer verletzt gefunden. Sie wurde in einen Bachbett abgestürzt und war mehrere Stunden in verschlepptem Gelände verschwunden. Aufbauend auf die Tat fuhr einen Notarzthubschrauber, um sie ins Krankenhaus zu bringen.

Eine Wanderung nahm am Montag ein dramatisches Ende: Eine 53-Jährige wurde nach stundenlanger Suche schwer verletzt in einem Bachbett entdeckt. Die Frau war laut Polizei gegen 8.40 Uhr im Bezirk Kirchdorf alleine zu einer Wanderung aufgebrochen.

Sie wollte über den Heindlbodensteig von Osten Richtung Brunnental in Steyrling marschieren. Doch am Abend kehrte die 53-Jährige nicht mehr heim – ihr Ehemann schlug Alarm. Gegen 17.30 Uhr meldete der besorgter Mann seine Frau als vermisst. Sofort rückten mehrere Polizeistreifen, die Alpinpolizei und elf Kräfte der Bergrettung zum Einstieg des Heindlbodensteigs in Klaus an der Pyhrnbahn aus





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