Schwere Verletzung bei der SV Ried: Aisowieren fällt mit Rippenbruch und Lungenprellung aus

Evan Eghosa Aisowieren erlitt im Spiel gegen die WSG Tirol eine schwere Verletzung und wird der SV Ried für unbestimmte Zeit fehlen. Diagnose: Rippenbruch, Lungenprellung und ein kleines Loch in der Lunge. Zudem gab es Kritik an der Schiedsrichterleistung.

Ein schwerer Schock erschütterte die SV Ried während des Spiels gegen die WSG Tirol: Evan Eghosa Aisowieren erlitt eine schwere Verletzung und wird dem Team für unbestimmte Zeit fehlen.

Sein Startelf-Debüt endete abrupt und schmerzhaft, kaum zehn Minuten nach Betreten des Rasens. Aisowieren wurde von Kingstone Mutandwa in die Tiefe geschickt und befand sich im Laufduell mit Tirols Jamie Lawrence auf Höhe des Elfmeterpunkts. In dieser Situation wurde er unglücklich vom heraneilenden Torhüter Adam Stejskal getroffen, der den jungen Offensivspieler voll erfasste. Aisowieren krümmte sich sofort vor Schmerzen und musste auf einer Trage vom Platz gebracht werden.

Die anschließende Diagnose bestätigte die schlimmsten Befürchtungen: Rippenbruch, eine Lungenprellung und zusätzlich ein kleines Loch in der Lunge. Die SV Ried konzentriert sich nun voll und ganz auf die Genesung des 20-jährigen Spielers, der erst im Winter vom FAC zum Verein gestoßen war. Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport der Innviertler, äußerte sich bestürzt: 'Eine solche Verletzung habe ich in meiner gesamten Zeit im Profifußball noch nicht erlebt.

Der Aufprall in dieser Situation war jedoch so heftig, dass solch eine Verletzung leider passieren kann. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus in Ried und erhält dort die bestmögliche Behandlung.

' Die genaue Dauer von Aisowierens Ausfallzeit ist derzeit noch ungewiss. Fiala betonte: 'Es ist noch zu früh, um eine genaue Prognose abzugeben, wie lange es dauern wird, bis er wieder Fußball spielen kann. Wir werden ihm die Zeit geben, die er benötigt, um sich vollständig zu erholen und wieder zu alter Stärke zurückzufinden.

' Neben der schweren Verletzung von Aisowieren gab es auch Kritik an der Schiedsrichterleistung von Jakob Semler. Die Unzufriedenheit im Innviertel war groß, nicht nur aufgrund der strittigen Entscheidung im Zusammenhang mit Aisowierens Verletzung, bei der Semler ein Offensiv-Foul des Rieder Spielers pfiff. Auch in der 43. Minute sorgte eine Entscheidung des Schiedsrichters für Aufregung.

Nach einem Eckball kam es zu einem Foulspiel, das Semler pfiff, obwohl Peter Kiedl im Zweikampf mit Torhüter Stejskal den Ball zu Joris Boguo faustete, der ihn anschließend im Tor versenkte. Der Schiedsrichter hatte jedoch bereits abgepfiffen, was zu vehementen Protesten der Rieder führte. Ried-Trainer Maximilian Senft äußerte sich nach dem Spiel bei 'Sky' kritisch zu dieser Entscheidung: 'Ich glaube, ich bin nicht der erste Trainer in dieser Saison, der kritisiert, dass bei Torhütern zu weich gepfiffen wird.

Aber das ist die Linie der österreichischen Schiedsrichter, an die wir uns anpassen müssen.

' Diese Aussage verdeutlicht die Frustration über die Wahrnehmung einer inkonsistenten oder zu strengen Auslegung der Regeln im Bezug auf Zweikämpfe mit Torhütern. Die Verletzung von Aisowieren stellt einen erheblichen Rückschlag für die SV Ried dar, insbesondere da er als vielversprechendes Talent gilt und im Winter als Verstärkung verpflichtet wurde. Sein Ausfall wird sich sicherlich auf die Offensivbemühungen des Teams auswirken. Die Innviertler müssen nun alternative Lösungen finden, um die Lücke zu füllen, die durch seine Verletzung entstanden ist.

Die Unterstützung des Teams und der Fans wird in dieser schwierigen Zeit entscheidend sein, um Aisowieren auf seinem Weg der Genesung zu begleiten und gleichzeitig die sportlichen Ziele zu verfolgen. Die SV Ried hat angekündigt, Aisowieren während seiner Rehabilitation bestmöglich zu unterstützen und ihm alle notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit er so schnell wie möglich wieder ins Team zurückkehren kann.

Die Hoffnung besteht darauf, dass er trotz dieser schweren Rückschläge seine Karriere fortsetzen und seine Fähigkeiten auf dem Fußballplatz unter Beweis stellen kann. Die Situation zeigt auch die Risiken, die mit dem Profifußball verbunden sind, und die Bedeutung von Sicherheitsmaßnahmen, um Verletzungen zu minimieren. Die SV Ried wird sicherlich auch intern die Umstände des Zusammenstoßes analysieren, um mögliche Verbesserungen vorzunehmen und ähnliche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden





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