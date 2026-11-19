Ein achtjähriger Junge erlitt am 18. November 2026 in Wien schwerste Verbrennungen bei der Handhabung von Pyrotechnik. Ermittlungen der Polizei in der Donaustadt laufen.

Am Nachmittag des 18. November 2026 ereignete sich in Wien - Donaustadt ein schwerer Unfall, bei dem ein achtjähriger Bub schwer verletzt wurde. Das Kind erlitt beim Zünden eines pyrotechnischen Gegenstandes schwere Verbrennungen, insbesondere an den Händen und im Oberkörperbereich. Die Notfallsituation eskalierte plötzlich, als die Pyrotechnik versagte und zu einer Explosion führte, die das Kind sofort am Boden liegend zurückließ.

Zeugin beobachtet Handlung und Explosion

Eine Anrainerin aus der direkten Umgebung des Vorfalls hatte das Kind dabei beobachtet, wie es mit dem gefährlichen Material hantierte. In der Folge hörte die Zeuge einen lauten Knall, der den Vorfall ankündigte. Sie sah daraufhin, wie das Achtjährige mit stark blutender Hand am Boden lag. Die Frau verständigte unverzüglich die zuständigen Einsatzkräfte, um medizinische Hilfe zu gewährleisten, da der Zustand des Kindes kritisch war und schnelles Handeln erforderlich machte.

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Ersthelfer leisten Sofortmaßnahmen vor Ort

Während die Berufsrettung Wien unterwegs war, übernahmen mehrere Passanten die Erste Hilfe. Eine unter den Helfern befindliche Krankenschwester half aktiv bei der Versorgung des verletzten Kindes. Die Anwesenheit medizinisch geschulter Personen vor Ort ermöglichte eine schnellere Stabilisierung des kleinen Patienten, bevor die professionellen Kräfte der Berufsrettung Wien eintrafen. Diese übernahmen daraufhin die notfallmedizinische Versorgung des Achtjährigen und sicherten seine Vitalparameter.

Transport in den Schockraum eines Krankenhauses

Die Rettungskräfte brachten den verletzten Buben mit schweren Verletzungen an einer Hand sowie im Bereich des Oberkörpers in einen Schockraum eines Krankenhauses. Die Schwere der Blessuren erforderte eine spezielle notfallmedizinische Behandlung, die direkt nach der Ankunft im Krankenhaus einsetzte. Die genauen Ausmaße der Verbrennungen und der andere Verletzungen werden durch das medizinische Personal derzeit weiter beobachtet und behandelt, um das Risiko von Folgeschäden so gering wie möglich zu halten.

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Polizeiinspektion Puchgasse ermittelt nach Herkunft

Die Polizeiinspektion Puchgasse ist zur Aufklärung des Vorfalls tätig geworden. Ein Freund des verletzten Buben gab gegenüber den einschreitenden Polizisten an, dass das Achtjährige den pyrotechnischen Gegenstand zuvor von einem anderen Minderjährigen geschenkt bekommen haben soll. Diese Information ist von zentraler Bedeutung, da sie den Fokus der Ermittlungen auf die Beschaffung und das Alter der an der Verteilung Beteiligten lenkt. Die Polizei überprüft nun, wer die Pyrotechnik besessen und dem Kind übergeben hat.

Ermittlungsstatus und rechtliche Einordnung

Die genauen Umstände des Vorfalls sowie die Herkunft des pyrotechnischen Gegenstandes sind Gegenstand laufender Ermittlungen. Es wird geprüft, ob der pyrotechnische Gegenstand gesetzeskonform war und welche Altersbeschränkungen für das Material galten. Da es sich um einen Unfall handelt, der durch fahrlässiges Hantieren mit gefährlichen Gegenständen entstanden sein könnte, liegt der Schwerpunkt der polizeilichen Arbeit auf der Klärung der Verantwortlichkeiten und der Sicherheitsauflagen für den Umgang mit Feuerwerk. Die Eltern des Kindes wurden ebenfalls in die Ermittlungen einbezogen, um weitere Hintergrundinformationen zu erhalten.