Schwere Stürze am Muckenkogel: Wanderer erleiden Kopfverletzungen

Zwei ältere Wanderer sind am Muckenkogel schwer gestürzt und haben sich Kopfverletzungen zugezogen. Die Frau wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Mann vom Roten Kreuz versorgt.

Ein Wanderer und seine Begleiterin sind am Jägersteig vom Weg abgekommen und in unwegsames Steilgelände geraten – ein Vorfall mit fatalen Folgen. Ein Ausflug am Muckenkogel endete für zwei über 70-jährige Wanderer auf schmerzliche Weise.

Sowohl der Mann als auch die Frau erlitten nach einem Sturz schwere Kopfverletzungen. \Die beiden Wanderer waren am Freitagnachmittag bei spätsommerlichem Wetter unterwegs. Sie stiegen dabei den Jägersteig hinab. Im Bereich des Karlsteins verließen sie jedoch den markierten Wanderweg und gelangten in steiles, äußerst unwegsames Schroffengelände. Dort kam es zu einem plötzlichen Sturz der Frau, bei dem sie sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Auch der Mann stürzte und verletzte sich ebenfalls am Kopf. Die Bergretter der Ortsstellen Lilienfeld-Freiland wurden alarmiert und rückten sofort aus, um Hilfe zu leisten. \Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die Frau mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 15“ in das Krankenhaus nach Linz geflogen, um dort weiterbehandelt zu werden. Der Mann wurde von den Bergrettern ins Tal gebracht und dem Roten Kreuz Lilienfeld-St. Aegyd zur weiteren medizinischen Versorgung übergeben. Die Rettungskräfte arbeiteten unter schwierigen Bedingungen, da das Gelände extrem steil und unwegsam war, was die Bergung zusätzlich erschwerte. Die genauen Umstände des Unglücks werden derzeit von den Behörden untersucht, um die genaue Ursache des Abkommens vom Wanderweg zu klären und mögliche Präventionsmaßnahmen zu ermitteln. Der Vorfall unterstreicht die Bedeutung von Vorsicht und geeigneter Ausrüstung bei Wanderungen, insbesondere in anspruchsvollem Gelände, sowie die Notwendigkeit, stets auf die Wetterbedingungen zu achten und sich über die aktuellen Wegverhältnisse zu informieren. Die Bergwacht weist in diesem Zusammenhang immer wieder darauf hin, dass eine gute Planung und die Einhaltung der markierten Wege unerlässlich sind, um Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Wanderer zu gewährleisten. Die Verletzungen der beiden Wanderer unterstreichen die Gefahren, die in den Bergen lauern können, selbst bei scheinbar einfachen Wanderungen





