Schwere Sehnenverletzung: Baumgartner fällt für die WM aus

Österreichs Nationalmannschaft muss einen herben Rückschlag verkraften. Konrad Laimer zog sich beim Aufwärmen vor dem WM-Test gegen Tunesien einen Sehnenriss zu und wird fünf Monate pausieren müssen. Damit ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ausgeschlossen. Der 26-Jährige wurde vom renommierten Chirurgen Dr. Lasse Lempainen in Finnland operiert. Teamchef Ralf Rangnick verliert eine zentrale Figur im Mittelfeld, während Laimer betont, dass Baumgartner trotzdem die Mannschaft unterstützen möchte.

Österreichs Nationalspieler Konrad Laimer hat sich beim Aufwärmen vor dem letzten WM-Test gegen Tunesien nicht nur einen Muskel verletzt, sondern eine schwere Sehnenverletzung erlitten. Wie der Kurier berichtet, riss die Sehne des Rectus femoris am Hüftansatz - eine Verletzung, die im Profifußball selten vorkommt und eine monatelange Pause nach sich zieht.

Die Diagnose erklärt auch, warum der 26-Jährige für die Operation extra nach Finnland reiste. Baumgartner wurde in Turku von Dr. Lasse Lempainen operiert. Der Mediziner gilt als einer der angesehensten Sportchirurgen Europas und arbeitet mit Spitzenklubs wie dem FC Barcelona, Atletico Madrid, Juventus Turin und AC Milan zusammen. Zu seinen prominenten Patienten zählen unter anderem Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé und Real-Madrid-Star Éder Militão.

Für Baumgartner sind die Folgen dramatisch. Laut Kurier muss der Mittelfeldspieler fünf Monate pausieren. Damit verpasst er nicht nur die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, sondern auch die Nations-League-Partien im Herbst. Auch RB Leipzig muss lange auf seinen Leistungsträger verzichten.

Der Start in die neue Champions-League-Saison dürfte für den ÖFB-Star ebenfalls zu früh kommen. Experten erklären, dass beim Schuss enorme Kräfte auf Muskel und Sehne wirken. In Baumgartners Fall hielt die Sehne dieser Belastung nicht stand und riss am Knochenansatz ab. Für Teamchef Ralf Rangnick ist der Ausfall ein schwerer Schlag.

Baumgartner zählt zu den wichtigsten Spielern im Nationalteam und war als zentrale Figur für die WM in Österreichs Offensive eingeplant. Entsprechend groß ist die Enttäuschung auch bei seinen Teamkollegen.

"Er ist nicht zu ersetzen", sagte Konrad Laimer am Sonntag bei der ersten Pressekonferenz des ÖFB-Teams im WM-Quartier in Kalifornien. Gleichzeitig verriet der Bayern-Star, dass Baumgartner trotz seines WM-Aus unbedingt bei der Mannschaft sein möchte.

"Das Erste, was er nach der Verletzung gesagt hat, war, dass er unbedingt hierher kommen möchte, um die Mannschaft zu unterstützen", so Laimer. Noch kämpft Baumgartner mit den Folgen seiner Operation. Doch sobald er flugtauglich ist, will der ÖFB-Star in die USA nachreisen. Statt auf dem Rasen könnte er Österreich bei der WM zumindest von der Seitenlinie aus unterstützen





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