Bei koordinierten russischen Luftangriffen sind in der Ukraine mindestens 19 Menschen getötet und über 100 verletzt worden. EU-Vertreter verurteilten die Angriffe scharf und sicherten der Ukraine weitere Unterstützung zu.

Die Nacht auf Donnerstag brachte in der Ukraine eine tragische Eskalation des Konflikts mit sich. Massive russische Angriffe forderten mindestens 19 Menschenleben und hinterließen über 100 Verletzte, was die höchste Zahl an Todesopfern binnen 24 Stunden in diesem Jahr darstellt. Diese barbarischen Attacken werfen einen Schatten auf die jüngsten Bemühungen um eine diplomatische Lösung und unterstreichen die anhaltende Brutalität des Krieges.

Präsident Wolodymyr Selenskij verurteilte die Angriffe scharf und betonte, dass Russland keinerlei Lockerung globaler politischer Maßnahmen oder Sanktionen verdiene. Seine Worte spiegeln die tiefe Verzweiflung und den berechtigten Zorn des ukrainischen Volkes wider, das erneut Opfer der russischen Aggression wurde.

Erst kürzlich hatte Selenskij während einer Europareise neue Zusagen für militärische Hilfen von westlichen Staaten erhalten und sich dafür dankbar gezeigt. Russland hingegen sieht in diesen Waffenlieferungen eine gefährliche Eskalation und reagiert mit weiterer Gewalt. Die militärische Führung in Moskau setzte nach Bekanntwerden neuer Rüstungshilfen die Ukraine erneut unter schweren Luftbeschuss. Die Angriffe erfolgten in mehreren Wellen und trafen verschiedene Regionen des Nachbarlandes.

Laut ukrainischen Angaben setzte Russland fast 700 Drohnen, Raketen und Marschflugkörper ein, wobei die Hauptstadt Kiew besonders stark von ballistischen Raketen getroffen wurde. Selenskij appellierte eindringlich an die internationale Gemeinschaft, den Druck auf Russland zu erhöhen und sicherzustellen, dass die zugesagte Unterstützung für die Ukraine zeitnah und umfassend geleistet wird.

Die EU-Ratspräsident António Costa drückte den Betroffenen und den Familien der Opfer sein tiefes Mitgefühl aus und verurteilte die Angriffe als „ungeheuerlich“. Er bezeichnete Russlands Handlungen als gezielte Terrorisierung der Zivilbevölkerung, da der Angriffskrieg gescheitert sei. Costa bekräftigte die Entschlossenheit der EU, den Druck auf Russland weiter zu erhöhen und die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf unerschütterlich zu unterstützen.

Die Auswirkungen der russischen Attacken waren verheerend und vielschichtig. In der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer kamen mindestens neun Menschen ums Leben, 23 weitere wurden verletzt. Die Stadt wurde in mehreren Wellen von Raketen und Drohnen getroffen, wobei kritische Infrastrukturen, Hafeneinrichtungen und Wohngebäude beschädigt wurden. Ein ziviles Frachtschiff vor der Küste wurde von einer russischen Drohne getroffen, was zu einem Brand in einem Container führte. Die Besatzung konnte das Feuer jedoch löschen, und das unter der Flagge von Nauru fahrende Schiff setzte seine Fahrt fort.

In der Hauptstadt Kiew wurden vier Menschen getötet, darunter ein zwölfjähriger Junge, und mindestens 54 weitere verletzt. Mehrfamilienhäuser, Privathäuser, ein Hotel, ein Bürokomplex, ein Autohaus, eine Tankstelle und ein Einkaufszentrum trugen Schäden davon. In der ostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden vier Menschen getötet und 34 verletzt, als russische Drohnen, Artillerie und Raketen zum Einsatz kamen. Auch in der Region Charkiw gab es Opfer: In der Stadt Merefa wurde eine Person getötet und sechs weitere verletzt, ebenfalls durch Drohnenbeschuss. Die Energieinfrastruktur in der südukrainischen Stadt Mykolajiw und umliegenden Siedlungen wurde angegriffen, was zu einem Stromausfall führte. Ähnliches ereignete sich in Cherson, wo die Stromversorgung ebenfalls unterbrochen wurde. Diese Angriffe auf zivile Infrastruktur verschärfen die humanitäre Krise und beeinträchtigen das alltägliche Leben der Menschen erheblich.

Auch auf russischem Territorium gab es nach Angaben lokaler Behörden Opfer durch ukrainische Drohnenangriffe. In der russischen Region Krasnodar am Schwarzen Meer starben zwei Menschen, darunter eine 14-Jährige, und sieben weitere wurden verletzt. Im Landkreis Tuapse wurde ein Notstand ausgerufen, da Drohnentrümmer Wohngebäude, Bildungseinrichtungen und eine Musikschule beschädigten. Auch das Gelände einer Fabrik im Hafengebiet wurde getroffen. In Noworossijsk entstand auf einem zivilen Schiff durch Drohnentrümmer ein Feuer, das jedoch schnell gelöscht wurde. Noworossijsk und Tuapse sind wichtige Häfen für den russischen Ölexport und beherbergen unter anderem eine große Raffinerie. Das ukrainische Militär bestätigte einen Angriff auf den Hafen Tuapse, bei dem Infrastruktur getroffen worden sei. Darüber hinaus seien zwei Öllager auf der bereits 2014 von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim getroffen worden.

Diese Berichte über Angriffe auf russischem Territorium deuten auf eine Ausweitung des Konflikts und eine neue Phase der Auseinandersetzung hin. Die fortwährende Gewalt und Zerstörung unterstreichen die dringende Notwendigkeit einer friedlichen Beilegung des Konflikts, auch wenn der Weg dorthin steinig und voller Hindernisse zu sein scheint. Die internationale Gemeinschaft steht vor der Herausforderung, sowohl die Ukraine in ihrer Verteidigung zu unterstützen als auch nach diplomatischen Lösungen zu suchen, um weiteres menschliches Leid zu verhindern





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